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印尼客手機遺落計程車上　花蓮警「以車追機」3小時尋回

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▲印尼籍遊客對警方熱心協助，在短短3個小時便將手機尋回物歸原主，留下深刻印象。（圖／吉安分局提供）

印尼籍遊客對警方熱心協助，在短短3個小時便將手機尋回物歸原主，留下深刻印象。（圖／吉安分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

一名印尼籍男子日前至東海岸遊玩，結果將昂貴的手機遺落在計程車上，慌張焦急趕到花蓮吉安警分局鹽寮派出所求助，經吉安警分局鹽寮派出所長黃鏡峯、警員黃威滕立即調閱路口監視器「以車追機」，最後順利物歸原主。

警方表示，印尼籍男子（姓名：IFFAN SUL TAMI）11日上午9時左右，與友人自台北市搭火車到花蓮，隨即搭乘計程車前往鹽寮海洋公園遊玩，在公園內男子準備拿出手機拍照，當時男子摸遍全身口袋，突然發現手機怎麼不見了，冷靜一想才驚覺可能是遺落在剛離開的計程車上。

由於人生地不熟，不知所措的男子只好向當地警方求助，鹽寮所長黃鏡峯獲報後立即調閱海洋公園、花蓮大橋等處路口監視器，找出計程車所屬車行及車號，接著透過車行順利與司機取得了聯繫，前後約3個小時，警方便將手機尋回物歸原主，也讓這名印尼籍遊客對台灣警察的服務效率留下深刻印象。

鹽寮派出所長黃鏡峯說，吉安警分局含括吉安、壽豐、秀林鄉等區域，轄區有山有海地形較為複雜特殊，加上觀光旅遊景點眾多，總是吸引許多國內外觀光人潮，正所謂「出外靠朋友」，民眾出門在外難免會遇上突如其來的困難，這時候警察就成為了大家的好朋友，只要遊客向派出所求助，員警都會很樂意伸手幫忙。

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