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「一條人命才照亮的路」女大生遭性侵勒斃　同校女247字揭諷刺真相

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記者柯沛辰／綜合報導

長榮大學鍾姓女學生遭性侵殺害，引起校內師生高度關注，還有人表示睡不好、害怕回到學校。有人發文感慨，在學校那麼久了，出事的那一條路始終昏暗，如今放眼望去卻亮得不可思議，連壞了很久的路燈也一夕修好，讓她感覺很諷刺，「用一條人命才能照亮的路，真的很悲哀」。

同校陳姓女大生9月30日險遭梁姓嫌犯擄走，曾向歸仁警分局大潭派出所報案，但警方當作惡作劇，也未依規定開立三聯單。事隔一個月，馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遇害，外界質疑警方先前「吃案」釀成憾事，經台南市警局督察室調查，歸仁警分局長楊慶裕遭拔官。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲梁姓嫌犯落網。（圖／記者林悅翻攝）

不過，長榮大學校安通報失靈、女學生遭擄地點長期缺乏照明等疏失，也是外界聚焦的重點。儘管事發後警方大舉巡邏、區公所緊急修復路燈，教育部也將追究長榮大學校安系統疏失，仍挽回不了一條寶貴的性命。

案件發酵後，不少學生在網路社群Dcard討論版發文，談到案發後每天睡不好、怕黑，很害怕回到學校；有人指出，事發路段曾發生車禍，結果監視器全是壞的，還有男學生經過被陌生人偷摸。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鍾姓女大生夜歸遭擄殺。（合成圖／記者林悅翻攝）

其中，也有人提議成立學生互助隊、重啟學生會跟學校溝通、對外發言；還有人質疑，校方只會叮囑結伴同行、晚上不要出門，但日間部很多科系的課得上到晚上9點甚至10點，難道要學生睡在學校嗎？

同校一名女網友以「用一條人命照亮的路，真的很悲哀」為題發文表示，每次晚歸經過那一條路，總是伴隨微弱燈光，很少看清楚腳下的路，如今出火車站看到整條路燈火通明，放眼望去，沒有一盞燈是暗的，甚至連橋下都非常地亮，「對於看慣它不曾亮起的人來說，不知道的還以為是有活動」。

原PO質疑，每次都要等出了「大事」才有所作為，到底平時這些單位都幹嘛去了？看著壞了好久的路燈一夕之間全部無一例外地修好、發亮了，真的非常諷刺，「不知道到畢業那天，燈能否還亮著？又或著，這燈真的如眾人猜測那樣，只是作秀一般，風頭過了又壞了…用一條人命才能照亮的路，真的很悲哀。」

▼長榮大學舉辦追思會送別鍾姓女大生。（圖／長榮大學）

▲▼長榮大學舉辦追思會送別馬來西亞籍女大生。（圖／長榮大學）

▼事發路段經改善，目前燈火通明（右）。（合成圖／記者林悅翻攝、翻攝Dcard）

▲▼長榮女大生遇害。（合成圖／記者林悅翻攝、翻攝Dcard）

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