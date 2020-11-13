雙11買耳機！賣家突消單「隔天漲原價」　內行見2字：完全沒救了

▲店家漲回原價509元後繼續賣！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

雙11優惠看得到吃不到？一名女網友抱怨，趁雙11無敵優惠，在蝦皮賣場下標一款頭戴式耳機，原價509元下殺到含運只要244元，一度以為賺到了。沒想到10日下標付款，賣家卻在昨（12）日擅自取消訂單，而原PO私訊詢問，對方才告知無貨，且還把商品調漲至原價繼續上架，讓原PO氣炸了！

一名女網友在臉書《爆怨2公社》開頭便大罵「真的很沒品」，原來10日時，原PO搶先買了一款粉色耳機，搭配雙11免運與折扣優惠，只要244元，CP值看似爆棚。怎料原PO下標後，也完成付款程序，買家12日無預警取消訂單，接著用簡體字回應「無貨！」

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更傻眼的是，原PO重返頁面查看，耳機原本的254元優惠價，漲回原價509元，且粉色明明還有貨。然而原PO向賣家追問原因，對方卻不回應了，讓她氣得大罵「真的很沒品！」

▲254元還再折10元！（圖／翻攝爆怨2公社）



▲賣家疑似是大陸商家！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章貼出後，底下網友熱議，「看這賣家回覆似乎是對岸的...貨是從對岸發貨」、「海外出貨得都嘛這樣，還不如淘寶買一買 反正都是從中國來的」、「看到無貨這兩個是簡字就完全沒救了，搞不好還是個詐騙集團」、「真的不爽就再買，然後領貨之後七天退貨」、「建議找評價高的賣家」、「還好你沒買，這價格的品質很鳥耶」、「我跟你顛倒，我是遇到雙11白天下完單，當天晚上加碼打7折」。

另有苦主也百思不得其解回應，「遇過+1，要我自己退貨，我想說好，想想後覺得怪怪的，妳沒貨，不出貨，但卻要我自己退貨，啥道理？結果對方退貨後，我確認退貨也漲價，繼續賣，還一大堆現貨，直接無言」、「很正常呀，還有拖兩星期等你問才說缺貨！錢直接退給我」、「我也遇過！而且賣家還把我封鎖，直接不正面回應，然後領退貨金還被收10元手續費，整個就傻眼跟生氣」。

▼網友認為品質太差，安慰原PO好險沒買成功！（圖／翻攝爆怨2公社）

