朱雪璋砸60萬偷渡　船老大超硬背景曝...他躲對岸打卡三峽掃墓

記者邱中岳／台北報導

自稱朱元璋後代的朱雪璋在2020年5月因執行未到案，遭地檢署發布通緝，9月遭到刑事局遣返回國，北市刑大又在11日逮捕朱妻在內等6名嫌犯，其中包括透過地下匯兌到大陸供朱花用以及協助偷渡逃亡的共犯，發現協助朱逃亡的船家大有來頭。

檢警調查，朱雪璋自稱是朱元璋第19代孫子，但因比武設局挑斷對方手腳筋，被判刑6年確定，但在2020年5月未到案入監執行，在台灣南部躲藏1個月後，由吳姓妻子協助開始逃亡之旅。

▲王姓與溫姓男子在金門利用農漁業當掩護，實際上卻從事偷渡行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

朱雪璋6月間透過王姓男子居中協調，找到在金門的溫姓男子協助偷渡，深夜從台灣高雄興達火力發電廠附近海岸上船，以60萬元的代價，偷渡到大陸廣東一帶，最後流竄到廈門遭刑事局鎖定，事後在9月遣返回台。

該名王姓、溫姓男子，在金門利用農漁公司當掩護，其實私下做起偷渡生意，且為了不讓自己的行徑曝光，還常常徵調朋友的船隻做為偷渡使用，或者掩護偷渡行為。

據了解，朱雪璋的吳姓妻子，因擔心自己帳號匯款給丈夫，會暴露丈夫行蹤，最後找來48歲的陳男，透過32歲黃男的帳戶，將錢轉給從事地下匯兌的何姓女子，再將錢陸續轉往中國大陸給朱使用。

▲溫姓男子日前遭海巡署查緝，移送後收押禁見，警方也另逮捕朱妻等5人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警12日依照入出國移民法、藏匿人犯等罪嫌，將6人送辦，但涉嫌協助逃亡的溫姓男子，因另案遭逮捕，目前也遭收押禁見，朱雪璋的妻子訊後裁定10萬元交保，但最後籌不到錢，降保2萬元後離開。

檢警指出，當初朱雪璋逃亡中國大陸，一度躲藏在廈門，還為了掩人耳目，由他人代假裝在三峽掃墓還順便打卡，沒想到此舉反而讓警方掌握朱雪璋行蹤，最後在廈門順利將人逮捕。

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版