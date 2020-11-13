職棒總冠軍能否選定高雄為主場　陳其邁：明年應有好消息！

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜攝）



記者洪靖宜／高雄報導

澄清湖棒球場這兩年職棒一軍比賽銳減，今年遇上疫情關係，更是完全沒有一軍來比賽。高雄市議會13日上午進行總質詢，有議員指出澄清湖棒球場使用狀況差，票房起不來，高雄市長陳其邁表示，會加緊腳步和各球團聯繫，讓高雄球迷不必跑太遠，總冠軍是否能選定高雄為主場，明年應該會有好消息。

▲陳其邁市政總質詢 。（圖／記者洪靖宜攝）

因為新冠肺炎影響，中職今年比賽場地更集中，各隊幾乎都在原本的主場出賽，高雄澄清湖棒球場今年則完全沒有一軍比賽。高雄市議員康裕成、李柏毅、黃文志等人在市政總質詢時提及，澄清湖棒球場使用狀況差，票房起不來，球隊經營也需要地方政府的配合幫忙，盼市長能盡力邀請球隊來高雄比賽甚至當主場。陳其邁答覆時表示，現在五大球隊賽事已經安排差不多，至於總冠軍球隊能否選定高雄為主場，陳其邁說目前已經副市長和他親自去談，明年應該會有好消息，都已經取得聯繫。

高雄市長陳其邁事後表示，澄清湖是個好球場，盼能一步步恢復，讓高雄球迷不用跑太遠看棒球比賽，親自去拜託球團負責人能到高雄比賽，目前年底都在安排明年賽事，會加緊腳步。至於陳其邁是支持哪個球隊，他則笑說：「不能講啦！」