LIVE／國民黨立委挺皇家牛肉麵：行政院打人民巴掌還花納稅錢賠罪！

記者羅婉庭／新北報導

針對位於新北市板橋的台北市牛肉麵節的冠軍「皇家傳承牛肉麵」12日被行政院發言人丁怡銘誣指使用萊克多巴胺牛肉，雖然店家第一時間就立即拿出「零檢出」證明打臉，但名聲已受到影響。因此，國民黨多位立委將於13日中午揪團吃牛肉麵，以實際行動力挺店家，批評行政院「打人民巴掌、還花人民的錢賠罪」。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國民黨立委力挺皇家傳承牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

費鴻泰、蔣萬安、賴士葆、曾銘宗、林德福、鄭麗文等立委將於12點至位於板橋新海路的皇家傳承牛肉麵用餐。費鴻泰辦公室指出，行政院無良護航萊豬，卻波及瞎扯無辜牛肉麵業者，也批評行政院連向業者道歉，都要報政院統編，讓全民買單，不僅看不出對產業的歉意，連續的出包，都凸顯政府對於民意的輕蔑。

前新北市長朱立倫昨晚也來此用晚餐，表示會以前市長的身份與在地議員一同全力力挺「新北之光」，譴責行政院以國家機器修理民間店家，並要行政院長蘇貞昌道歉。

台北市長柯文哲12日上午親赴行政院呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，而行政院發言人丁怡銘卻親自點名台北市牛肉麵節的冠軍就是使用萊牛。受到波及的牛肉麵店家皇家傳承、牛將軍在12日下午強調，他們的肉品對萊克多巴胺都是零檢出，且都是合法牛肉，要求行政院道歉，否則未來會動員牛肉麵業者做宣示，也會依循法律途徑。

面對被丁怡銘點名用萊牛，牛肉麵協會12日下午與牛肉麵節冠軍店家的皇家傳承、牛將軍負責人紛紛抵達台北市議會，向行政院提出抗議，要求行政院道歉。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，這些店家好不容易才成為台北市享譽國際的「國麵」，結果因為政黨政治萊豬的事情，把牛肉麵業者也拖下去。在沒有通知的情況下，把冠軍店家抹黑，說是用萊牛做牛肉麵，影響到小老百姓的聲譽，但這不該成為政治口水，所以要求行政院道歉。

眼見牛肉麵風波越燒越大，丁怡銘趕緊於臉書道歉，也訂購了3萬9千元的牛肉麵向店家賠罪，但卻被發現秘書打行政院統編，用全民納稅錢來買單。丁解釋，他一定會自己出這筆費用，是秘書「習慣打統編」，此言再次引發輿論撻罰。

▲新北皇家傳承牛肉麵，民眾熱情捧場。（圖／記者林敬旻攝）