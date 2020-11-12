「最大盜版網gimy」被抄！　警鎖定背後藏鏡人：國立大學高材生

▲警抓最大盜版網gimy，鎖定背後藏鏡人（圖／翻攝自《gimy劇迷》網站）

圖文／CTWANT

全台最大盜版追劇網站「楓林網」，提供民眾免費觀看超過10萬部不同國家的影集，透過10秒廣告賺取暴利7600萬多元；檢方日前依違反著作權法，將陳男、莊男提起公訴。然而楓林網雖消失，但還是有其他盜版網站效法。據了解，警方下個目標就是《gimy劇迷》。

楓林網2014年設立，由陳男、莊男經營，2人畢業於國立大學理工科系，之後還獎學金保送台大碩士。據了解，他們與大陸不明人士聯手，透過境外雲端上片，供民眾免費觀看，從廣告獲利超過7600多萬元。

刑事局調查後發現，楓林網播放「敗犬女王」、「世間情」等107部台劇、「拯救甘迺迪」等64部美劇、「東京大酒店」等60部日劇，以及「與神同行」、「七月與安生」等144部電影，總計侵權近10億元，依違反著作權法將他們提起公訴。

而楓林網被抄家後，取而代之的是劇迷網。根據《東森新聞》報導，警方發現劇迷網主機架設美國，幕後架設者疑似是國立大學高材生，將跨海請求美方協助，共同打擊盜版。警方目前鎖定如劇迷網、99酷播等共計20個盜版平台，為下波查緝重點。

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