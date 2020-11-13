「找有腦袋瓜的人當官難嗎？」台大教授李茂生酸丁怡銘：張冠李戴

▲丁怡銘沒查證亂說店家用萊牛。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔子柔／綜合報導

新北市板橋皇家傳承牛肉麵昨（12）日遭行政院發言人丁怡銘指控使用「萊牛」後，冤喊「不懂政府為何要抹黑小商家？」，台大法律系教授李茂生今凌晨就在臉書指出，「找有腦袋瓜的人當官，真的有這麼困難嗎？」

板橋皇家傳承牛肉麵昨日緊急公布SGS檢驗報告澄清，丁怡銘也親自登門道歉，並下單3.9萬元的訂單當作補償，不過已有不少人在店家Google評論留下負評，且訂單也大幅減少。

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李茂生針對此事件也在臉書發文表示，政府開放進口萊豬，民眾反彈，許多地方政府表示不准販賣，多處中央單位也表示不使用，「行政院發言人強調台北市第一名牛肉麵用萊牛，大家吃了也沒事」。

▲李茂生今凌晨在臉書發文。（圖／翻攝自李茂生臉書）



李茂生接著說，結果店家證明沒使用萊牛後，丁怡銘道歉並訂購百碗牛肉麵致歉，結果又被發現發票上有打統編，該費用會由全民買單，「除了蠢以外，我只能說『欲蓋彌彰』真的是至理名言」。

李茂生表示，「找有腦袋瓜的人當官，真的有這麼困難嗎？直接道歉，說自己張冠李戴有錯，真的有這麼困難嗎？」

行政院官方臉書的貼文下已經湧入不少網友針對此事件留言，認為「我們國家的文化有教公家機關發布訊息時不需事前確認？」、「怎麼轉彎了阿！一下子打美牛一下請吃美牛肉麵，搞到我好亂阿」、「台灣價值也不是這樣玩的吧」、「丁發言人是不是想升官了？這個政府就是出包才能有高升的機會」。

▼網友湧入行政院臉書貼文怒罵。（圖／翻攝自行政院官方臉書）

