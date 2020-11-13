丁怡銘3.9萬買100碗牛肉麵「390元品項」曝光　送貨方式洩玄機

▲丁怡銘昨晚登門向業者致歉。（圖／翻攝丁怡銘臉書）



記者崔子柔／綜合報導

新北市板橋皇家傳承牛肉麵昨（12）日遭行政院發言人丁怡銘指控使用「萊牛」，馬上有人在google評論上留下一星負評，店家名譽受到重創。丁怡銘昨晚也親自到店致歉，並貼出訂購100碗牛肉麵的訂單補償，不過網友貼出店內菜單質疑「1碗最貴是240元」引起熱議，《ETtoday新聞雲》記者也找出100份訂單單項為390元的品項。

丁怡銘昨指控台北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，讓店家接到不少謾罵電話，訂單也大幅減少，便緊急公布SGS檢驗報告澄清。

昨晚丁怡銘至店家道歉後，貼出下單百碗牛肉麵的單據，卻被網友發現單上有報行政院統編，質疑這筆訂單要報公帳，丁怡銘又再次解釋早告知同仁要自掏腰包，已經重新下單，取消原本有輸入統編的訂單。

▲網友質疑1碗最貴是240元，如何訂到100碗3.9萬元。（圖／翻攝自PTT）



網友稍晚又在PTT貼出店內菜單，指出1碗最貴是240元，哪來百碗3.9萬？不過根據皇家傳承牛肉麵官網資料，「紅燒牛肉麵3包入」的價格為390元，且丁怡銘選用黑貓冷凍宅配的送貨方式，最有可能是下單100份「紅燒牛肉麵3包入」。

▼網購「紅燒牛肉麵3入」價格為390元。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵官網）



▼丁怡銘選用黑貓運送。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

