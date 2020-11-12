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為愛深耕花蓮30年！慈濟名醫李仁智張寶源　獲醫療奉獻獎

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▲▼獲得花蓮縣醫師公會第十三屆醫療奉獻獎的張寶源醫師。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

獲得花蓮縣醫師公會第十三屆醫療奉獻獎的張寶源醫師。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣醫師公會醫師節慶祝大會，表揚醫療奉獻獎、優良醫師、入會執業資深醫師及COVID-19醫療院所防疫工作特殊貢獻醫師等。其中影像醫學部一般影像科主任張寶源醫師，從馬來西亞來到花蓮超過三十年的深耕貢獻，獲得第十三屆醫療奉獻獎的榮譽；而兼任傳染病防治醫療網東部指揮官的花蓮慈濟醫院胸腔內科李仁智醫師，防疫有功獲得特別醫療奉獻獎。

▲▼獲得花蓮縣醫師公會第十三屆醫療奉獻獎的張寶源醫師。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

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張寶源醫師是馬來西亞人，就讀台大後來到花蓮服務超過三十年，太太是花蓮人是一位超棒的花蓮女婿。

「可能我本身屬於那種希望能站在第二線工作的人。」溫文儒雅的張寶源主任，在花蓮慈院裡擁有著親切的好人緣，也被大家暱稱為「寶醫師」。張寶源主任表示，影像醫學部的工作其實跟每個醫療科都有互動，尤其是現代醫學進入精準醫學的時代，不論是內科治療還是外科手術開刀，都需要精密準確的醫學檢查結果做輔助，所以，雖然很多時候都要坐在電腦或檢查儀器前面，但是身為一個影像醫學部醫師，在第一時間進行準確的影像判讀，或者透過醫療器材輔助進行切片，有時候輔助外科手術進行完善的術前準備，有時候提供不需要開刀的內科治療，診斷疾病讓醫療團隊可以進行適當的治療，對張寶源主任來說，是他的職責也是興趣所在。

「我跟花蓮的因緣真的很深。」深耕花蓮服務超過三十年的張寶源主任，在馬來西亞出生長大，張寶源主任表示，當年自己就讀台大醫學系在當實習醫學生的時候，正好是1986年，也就是花蓮慈濟醫院成立的那年，八月醫院啟用，九月、十月他就到花蓮慈院實習支援了，就在那時候他愛上花蓮的環境，後來他成為主治醫師後，在當時花蓮慈院影像醫學部鄧主任的邀約下，來到了花蓮。張寶源醫師說，其實太太娘家就在花蓮，所以，自己也算是為愛來定居，除了對家人的深愛，也愛著花蓮的好山好水。

▲▼獲得花蓮縣醫師公會第十三屆醫療奉獻獎的張寶源醫師。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

兼任傳染病醫療網東部指揮官的李仁智醫師防疫有功，獲得特別醫療奉獻獎。

與花蓮同樣有著超過三十年因緣的，還有花蓮慈院胸腔內科李仁智醫師，李仁智醫師曾在2007年12月獲頒疾病管制局的「防疫績優奬勵」、 2008年5月當選商業周刊第1067期「百大良醫」，2009年更獲得花蓮縣醫師公會第二屆醫療奉獻獎的殊榮。現任花蓮慈院胸腔內科結核病實驗室主任的李仁智醫師，不但致力於結核病防治工作，2003年春季 SARS疫情震撼全台灣時，也由衛生署聘任為東區SARS指揮官，承擔起東部地區的抗煞業務。2019-2020年COVID-19對全球造成影響，李仁智主任也承擔起東部地區防疫指揮官的責任，守護花東地區民眾健康。

慶祝大會上也由花蓮慈院吳彬安副院長、內科部王智賢副主任、急診部陳坤詮主任、臨床病理部陳立光主任代表接受表揚。另外，花蓮慈院耳鼻喉科溫羽軒醫師、神經外科蔡昇宗醫師、一般醫學內科羅文綾醫師、麻醉部楊曜臨醫師、腸胃內科翁銘彣醫師等五位醫師，也獲得今年的優良醫師表揚。

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