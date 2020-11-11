　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長期致力於安寧療護醫療　南市醫高以信獲醫師公會醫療奉獻獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市立醫院家庭醫學科高以信醫師，長期投入安寧療護醫療，在醫師節前夕，獲台南市醫師公會頒發醫療奉獻獎。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立醫院家庭醫學科高以信醫師，長期投入安寧療護醫療，在醫師節前夕，獲台南市醫師公會頒發醫療奉獻獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院家庭醫學科高以信醫師，長期投入安寧療護醫療，協助患者走完人生最後一程，並長期於玉井、楠西、南化等偏鄉往診，在醫師節前夕，獲台南市醫師公會頒發醫療奉獻獎，肯定其在安寧療護上的用心，以及默默付出服務病患的精神。

高以信醫師是資深的家醫科醫師，曾任家醫科主任、也開設過診所，但是卻在行醫17年後，重新學習安寧緩和醫療。高以信醫師說，行醫多年，體認即使醫學進步，但面臨疾病，醫學治療仍有極限，而人終究必須面臨死亡，什麼是醫學可以協助患者在生與死間，得到身、心、靈的安穩。高以信醫師於2003年到花蓮慈濟學習安寧療護，而2005年台南市立醫院也在高醫師的帶領下成立安寧共照及居家團隊。

高以信醫師談到，當人真正面對自己即將來臨的死亡，很少有人可以有十足的勇氣，笑看一切。其實，人對「死亡」也許並不害怕，而是對於「死亡的過程」及「死後的未知」感到害怕。因此，在安寧緩和療護的過程裡，除了減輕患者生理上的不適，很多時候是給予心靈上的支持與信心，協助病人及家屬面對死亡的調適，真正做到有尊嚴與品質的生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市立醫院家庭醫學科高以信醫師，長期投入安寧療護醫療，在醫師節前夕，獲台南市醫師公會頒發醫療奉獻獎。（圖／記者林悅翻攝）

安寧療護不應是醫學中心或宗教醫院才有的醫療服務，應是全民共享且深耕社區。高以信醫師選擇在台南市立醫院關心癌末患者的生命品質，結合醫師、護理師、社工師、營養師、心理師、志工及宗教師，讓家屬有更多管道，陪伴親人安祥的走完人生最後一程。高以信醫師說，很多時候行醫不只是醫師治病，許多時候反而是醫師從患者身上學習到更多，關於病痛與生死，我們要學習的還很多。

高以信醫師不僅站在安寧療護的第一線，也透過教學、研究、講演與出版推動安寧療護。此外，他也定期跟隨義診團隊，前往偏鄉深山義診，高以信醫師認為，走出診間，才發現醫療的視野不只在醫學領域，更在形形色色的人生故事裡。高以信醫師此次獲獎，可說實至名歸。

・熱賣30年，跨越世代通通是粉絲
 

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
吳宗憲曾999玫瑰求婚！「瞞婚10年內幕曝」陳孝萱被貼小三標
雙11超省攻略！東森購物全天LINE回饋5%無上限　PCho
性虐拔牙女臥底！雲林毒皇「其實是卒仔」臉書曝光：被抓只會哭
美海軍陸戰隊抵台授反登陸技巧　國台辦回應了
桃園狠父打11月女嬰「扁到腦凹」　老婆竟幫求情判決出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美大選結果與疫情有一致性！支持川普州染疫風險高：是拜登派3倍

把握陽光！周四起「全台連下2天」防豪雨地區曝　中颱梵高加速了

遊民都喜歡聚集！鄉民分析「北車2大特點」勝收容中心：到處打零工

美豬開放倒數「實地查廠進度0」　蔣萬安：未暫緩進口就是違法！

3入59元！全聯挖寶新品「芋泥布丁」　她一吃入坑：真的有芋頭

遭指「我國主動提開放萊豬」　陳吉仲：外交部意思不是這樣

女騎士靠路肩騎挨罰6百！林佳龍「看不出違規點」：邊線難辨認

阿童舊愛邱主任霸氣「貼胸勾吻」新歡　爆熱戀「刷倉天王」王三郎

長期致力於安寧療護醫療　南市醫高以信獲醫師公會醫療奉獻獎

BNT新冠疫苗台灣只能爭取到300劑？　陳時中：不會是這樣的情況

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

客車國道追撞！小黃乘客受驚嚇　肇事男濺血遭嗆還回：大聲什麼

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

《START-UP》秀智主動親了南柱赫　金宣虎吃醋求表現..比出那根手指!

美大選結果與疫情有一致性！支持川普州染疫風險高：是拜登派3倍

把握陽光！周四起「全台連下2天」防豪雨地區曝　中颱梵高加速了

遊民都喜歡聚集！鄉民分析「北車2大特點」勝收容中心：到處打零工

美豬開放倒數「實地查廠進度0」　蔣萬安：未暫緩進口就是違法！

3入59元！全聯挖寶新品「芋泥布丁」　她一吃入坑：真的有芋頭

遭指「我國主動提開放萊豬」　陳吉仲：外交部意思不是這樣

女騎士靠路肩騎挨罰6百！林佳龍「看不出違規點」：邊線難辨認

阿童舊愛邱主任霸氣「貼胸勾吻」新歡　爆熱戀「刷倉天王」王三郎

長期致力於安寧療護醫療　南市醫高以信獲醫師公會醫療奉獻獎

BNT新冠疫苗台灣只能爭取到300劑？　陳時中：不會是這樣的情況

iPhone 7升級iOS 14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷1動作：直接安樂死

蘋果出最強晶片M1！斬英特爾15年合作關係「理由曝光」

看東奧有望免14天隔離！日本考慮「特例開放」外國觀眾入境

停紅燈看手機13秒！女騎士回警一句「不要」挨罰1萬　結局逆轉

影／瘦肉精副作用20秒影片瘋傳　陳吉仲稱造假...國民黨公佈來源狠打臉！

「割地投降」國民炸怒！亞美尼亞議長被包圍拖下車　扒衣痛毆昏迷

笑南韓無殼蝸牛多！北韓發文「買房安居不是夢」：每戶家庭一棟房

懸賞近3千萬！「德州二把手」撒錢挺川普　找選舉舞弊證據

台南知名汽旅停業！建商砸8.6億買　改建首換住宅案

中職／林益全35歲生日！複數約不提FA　周思齊動向受矚目

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

梵高今將轉中颱！清晨14.5度　周四起甩雨2天

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

梵高轉中颱！水氣北送周五雨最多

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

估全台百萬人有勃起障礙　不舉年輕化「40歲↓5年增3倍」

每天都被吃霸王餐！老闆月損4000元　熊貓二大漏洞曝

北漂做低薪工作的意義　網嘆：就台北夢啊

AA制交往3年「才知男友存百萬」　她走心了！

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

下月有國旅補助！符合3條件就補

快訊／新冠肺炎再添4例！

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

更多熱門

相關新聞

貿協南臺灣辦論壇 探討臺灣醫療服務國際行銷策略

貿協南臺灣辦論壇 探討臺灣醫療服務國際行銷策略

外貿協會今（6）日在高雄舉辦「臺灣國際醫療再出發」院長論壇，臺灣健康產業及醫療服務國際行銷策略及建議。

台科大生設計「移動式」病房　獲國際2獎肯定

台科大生設計「移動式」病房　獲國際2獎肯定

防疫有成被世界看見　2020印太商業論壇台灣首度公開參與

防疫有成被世界看見　2020印太商業論壇台灣首度公開參與

舔到毛禿禿　真的是因為貓咪不開心？

舔到毛禿禿　真的是因為貓咪不開心？

大家作息一樣　為啥我卻有三高？

大家作息一樣　為啥我卻有三高？

關鍵字：

安寧療護醫療高以信醫師公會醫療奉獻獎

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

存3800萬進銀行！2年後「餘額變0」氣炸提告

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

女星穿太低胸走光！節目播出「整集都是小草莓」

女臥底慘遭老虎鉗拔牙又被多人硬上　在警局嚇到發抖拒報案

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面