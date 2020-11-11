長期致力於安寧療護醫療　南市醫高以信獲醫師公會醫療奉獻獎

▲台南市立醫院家庭醫學科高以信醫師，長期投入安寧療護醫療，在醫師節前夕，獲台南市醫師公會頒發醫療奉獻獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市立醫院家庭醫學科高以信醫師，長期投入安寧療護醫療，協助患者走完人生最後一程，並長期於玉井、楠西、南化等偏鄉往診，在醫師節前夕，獲台南市醫師公會頒發醫療奉獻獎，肯定其在安寧療護上的用心，以及默默付出服務病患的精神。

高以信醫師是資深的家醫科醫師，曾任家醫科主任、也開設過診所，但是卻在行醫17年後，重新學習安寧緩和醫療。高以信醫師說，行醫多年，體認即使醫學進步，但面臨疾病，醫學治療仍有極限，而人終究必須面臨死亡，什麼是醫學可以協助患者在生與死間，得到身、心、靈的安穩。高以信醫師於2003年到花蓮慈濟學習安寧療護，而2005年台南市立醫院也在高醫師的帶領下成立安寧共照及居家團隊。

高以信醫師談到，當人真正面對自己即將來臨的死亡，很少有人可以有十足的勇氣，笑看一切。其實，人對「死亡」也許並不害怕，而是對於「死亡的過程」及「死後的未知」感到害怕。因此，在安寧緩和療護的過程裡，除了減輕患者生理上的不適，很多時候是給予心靈上的支持與信心，協助病人及家屬面對死亡的調適，真正做到有尊嚴與品質的生活。

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安寧療護不應是醫學中心或宗教醫院才有的醫療服務，應是全民共享且深耕社區。高以信醫師選擇在台南市立醫院關心癌末患者的生命品質，結合醫師、護理師、社工師、營養師、心理師、志工及宗教師，讓家屬有更多管道，陪伴親人安祥的走完人生最後一程。高以信醫師說，很多時候行醫不只是醫師治病，許多時候反而是醫師從患者身上學習到更多，關於病痛與生死，我們要學習的還很多。

高以信醫師不僅站在安寧療護的第一線，也透過教學、研究、講演與出版推動安寧療護。此外，他也定期跟隨義診團隊，前往偏鄉深山義診，高以信醫師認為，走出診間，才發現醫療的視野不只在醫學領域，更在形形色色的人生故事裡。高以信醫師此次獲獎，可說實至名歸。

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