獨／好市多北台中店來了！開幕「5項獨賣商品」曝　重機現省2萬8

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記者游瓊華、莊智勝／台中報導

美式賣場COSTCO好市多北台中店將在11月20日開幕。據了解，北台中店是全台停車位最多的賣場，一共擁有810個停車位、機車格366格，店佔地3500坪、高4層樓，共有1萬3000多坪，室內空間相當寬敞。目前北台中店開幕獨賣「最威商品」也曝光，是法國設計、波蘭製造的7人座動力遊艇，同時也是「全台首賣」。

▲好市多北台中店開幕獨賣商品曝光，大型重機GSX-R1000R（左一）比官網便宜2萬8001元。（圖／記者游瓊華攝）

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除了動力遊艇外，北台中店還有大型重機、漫威限量鋼鐵人頭相樂高積木、瑞士知名鑄幣廠的財富女神金條、以及Ford Ranger最高等級5人座皮卡車，也是北台中店開幕專屬獨賣商品，目前曝光的就有5項。

目前已知北台中店獨賣的大型重機GSX-R1000R官網售價為82萬8000元，好市多賣79萬9999元，便宜2萬8001元。而其他獨賣商品售價尚未出爐。

▲法國設計、波蘭製造的7人座動力遊艇，售價157萬9999元。（圖／記者游瓊華攝）

▲Ford Ranger最高等級5人座皮卡車，售價140萬7999元。（圖／記者游瓊華攝）

▲瑞士知名鑄幣廠的財富女神金條（10盎司），售價179萬1999元。（圖／記者游瓊華攝）





▲愛馬仕凱莉包，59萬9999元。（圖／記者游瓊華攝）

▼好市多北台中店佔地遼闊，是全台停車位最多的賣場。（圖／記者游瓊華攝）