　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多買櫛瓜！冰一夜「高蛋白狂蠕動」噁炸　瓜農吐真相：沒辦法

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼前一晚買了櫛瓜，放冰箱冰了一晚，拿出來長了一大堆蛆（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲「高蛋白」櫛瓜，看了狂冒雞皮疙瘩！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

低卡低糖分的「櫛瓜」，因富含豐富的鉀、鈣與β-胡蘿蔔素，除了可預防貧血、強健骨骼，還可提高免疫力等！不過有女網友哀號，去好市多買櫛瓜，只冰了一個晚上，豈料瓜瓜竟爬滿N隻蛆。對此，有瓜農吐原因，「果實蠅就叮裡面沒辦法...」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》嚇壞表示，日前在賣場買了一盒櫛瓜，直到回家放冰箱前，都還可以確認外觀正常，怎料隔一夜拿出來，櫛瓜竟長滿一大堆「超噁蛋白質」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面可見，6條厚實櫛瓜全長滿「蛆蟲」，瘋狂蠕動的模樣讓人看了頭皮發麻。大批網友紛紛狂嘔，「剛好孵化」、「好可怕，拿去退貨」、「不知道蛆喜歡櫛瓜...覺得罕見」、「櫛瓜讓我很有陰影，不整條都先切開來看，我是不會放心的」、「好可怕，買過很多次了冰一星期也沒遇過這情形」、「這樣我以後去吃燒烤不敢點櫛瓜了」、「我覺得...證明它農藥不多，但如果有疑慮還是可以退」、「上次去看到架上好幾盒都這樣，嚇得不敢買」。

▲▼前一晚買了櫛瓜，放冰箱冰了一晚，拿出來長了一大堆蛆（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲曾有網友生吃櫛瓜，吐出來都是都是蛆！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

有苦主崩潰分享，「我曾遇過小黃瓜，醃製切段前都沒有，醃製一晚蛆都孵化了」、「有買過摸起來是硬的，切開滿滿的蛆」、「在其他超市買的裡面也爛掉掉出蛆」。留言串也釣出內行回應，「前瓜農路過...這個不是農夫故意的，也不是Costco故意的，果實蠅就叮裡面沒辦法，拿去退吧」、「果蠅會在裡面下蛋，這個防不勝防，只要裡面聞起來沒有腐敗味，個人覺得還是可以吃」。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
史上最慘雙十一！　大陸互聯網4巨頭「2天蒸發2兆」
川普陣營公布234頁舞弊證詞　6成選票簽名相同、過世也能投票
竄改開獎程式　他中5次頭獎爽領6.8億
《料理之王》大廚用「6件組鍋具」狂降價！一個500元有找
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太想住一起！跨國同志伴侶計畫2年「假結婚」被發現　看不到未來

好市多買櫛瓜！冰一夜「高蛋白狂蠕動」噁炸　瓜農吐真相：沒辦法

女友大掃除！嫌「10萬元禰豆子」占位全丟光　他怒提分：準備提告

確診後才坦白居檢曾發燒！染疫印尼移工恐挨罰「最高百萬」

好市多北台中店開賣「VIP限定」愛馬仕凱莉包！會員價59萬9999元

陳時中「很樂意」加入疫苗臨床試驗　指揮中心：由醫院評估資格

「健康天使」違法製千萬片口罩！莊人祥：會依藥事法開罰

好市多北台中店獨賣遊艇...開價158萬　總經理：已有多組客人洽詢

《全民煮好菜》票選戰況激烈　就差你一票！

為愛深耕花蓮30年！慈濟名醫李仁智張寶源　獲醫療奉獻獎

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

太想住一起！跨國同志伴侶計畫2年「假結婚」被發現　看不到未來

好市多買櫛瓜！冰一夜「高蛋白狂蠕動」噁炸　瓜農吐真相：沒辦法

女友大掃除！嫌「10萬元禰豆子」占位全丟光　他怒提分：準備提告

確診後才坦白居檢曾發燒！染疫印尼移工恐挨罰「最高百萬」

好市多北台中店開賣「VIP限定」愛馬仕凱莉包！會員價59萬9999元

陳時中「很樂意」加入疫苗臨床試驗　指揮中心：由醫院評估資格

「健康天使」違法製千萬片口罩！莊人祥：會依藥事法開罰

好市多北台中店獨賣遊艇...開價158萬　總經理：已有多組客人洽詢

《全民煮好菜》票選戰況激烈　就差你一票！

為愛深耕花蓮30年！慈濟名醫李仁智張寶源　獲醫療奉獻獎

債券團購來啦！　一銀首創「債券團購平台」 100元即可投資國內外債

中職／配合自由球員行使　擴編選秀會時程延後

礁溪抹茶山步道成超美打卡景點　幕後「神人級」民間團體曝光

LIVE／東洋代理新冠疫苗卡關　董座林全15:30親自說明

10年房價漲26%！投資客轉向插旗這區　明年將比高雄貴

足球式狠踹！帥歐巴持手機「擊昏女友洩憤」　只因不願給看手機

台66線楊梅段聯結車凌晨追撞嚴重漏油　封路管制近4小時

衛少驚傳要求被交易　美媒：全因對火箭進攻方式不滿

又爆供網軍圖給立委　政院：基於事實辯護政策

行政院稱「牛肉麵節冠軍用萊牛」　賴香伶轟丁怡銘：你說謊高手？

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

每天都被吃霸王餐！老闆月損4000元　熊貓二大漏洞曝

台灣也有《鬼滅之刃》鬼殺隊　「一樣年輕早死」網認同瘋傳

吳夢夢曬家教新造型　鄉民嗨：COS滴妹？

長髮女投20元「洗車場神猛洗頭」　一旁小弟嚇到當機

高雄瑞北夜市要熄燈了！網嘆：小時候的回憶

小三扶正夢碎！爆料183cm士官「不舉」提分

護理師排網美豆花　竟被要求端路邊吃

今晨14.8℃　桃園以北濕涼連4天

3天2學生尋短　台大教授2契機度難關

清華女淚「沒讀書天份」！留言串一拉：頂大集中區？

更多熱門

相關新聞

好市多獨賣遊艇158萬　已有多組客人洽詢

好市多獨賣遊艇158萬　已有多組客人洽詢

美式賣場COSTCO好市多北台中店將在11月20日開幕，全店共有多項獨賣商品歡慶開幕，其中最引人注目的，就是由法國設計、波蘭製造的7人座動力遊艇，售價157萬9999元。好市多總經理Walter也透露，該架動力遊艇確實很吸睛，目前還尚未開幕，即已接獲多組客人詢問，確切數字則不方便透露。

LIVE／倒數8天！好市多北台中店開箱搶先看

LIVE／倒數8天！好市多北台中店開箱搶先看

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

即／好市多北台中店開幕倒數　獨家商品12日公布

即／好市多北台中店開幕倒數　獨家商品12日公布

好市多黑鑽卡超划算！他收回饋金推爆

好市多黑鑽卡超划算！他收回饋金推爆

關鍵字：

櫛瓜好市多蛋白質

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

快訊／簡廷芮懷孕了！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面