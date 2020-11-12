好市多買櫛瓜！冰一夜「高蛋白狂蠕動」噁炸　瓜農吐真相：沒辦法

▲「高蛋白」櫛瓜，看了狂冒雞皮疙瘩！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

低卡低糖分的「櫛瓜」，因富含豐富的鉀、鈣與β-胡蘿蔔素，除了可預防貧血、強健骨骼，還可提高免疫力等！不過有女網友哀號，去好市多買櫛瓜，只冰了一個晚上，豈料瓜瓜竟爬滿N隻蛆。對此，有瓜農吐原因，「果實蠅就叮裡面沒辦法...」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》嚇壞表示，日前在賣場買了一盒櫛瓜，直到回家放冰箱前，都還可以確認外觀正常，怎料隔一夜拿出來，櫛瓜竟長滿一大堆「超噁蛋白質」！

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畫面可見，6條厚實櫛瓜全長滿「蛆蟲」，瘋狂蠕動的模樣讓人看了頭皮發麻。大批網友紛紛狂嘔，「剛好孵化」、「好可怕，拿去退貨」、「不知道蛆喜歡櫛瓜...覺得罕見」、「櫛瓜讓我很有陰影，不整條都先切開來看，我是不會放心的」、「好可怕，買過很多次了冰一星期也沒遇過這情形」、「這樣我以後去吃燒烤不敢點櫛瓜了」、「我覺得...證明它農藥不多，但如果有疑慮還是可以退」、「上次去看到架上好幾盒都這樣，嚇得不敢買」。

▲曾有網友生吃櫛瓜，吐出來都是都是蛆！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



有苦主崩潰分享，「我曾遇過小黃瓜，醃製切段前都沒有，醃製一晚蛆都孵化了」、「有買過摸起來是硬的，切開滿滿的蛆」、「在其他超市買的裡面也爛掉掉出蛆」。留言串也釣出內行回應，「前瓜農路過...這個不是農夫故意的，也不是Costco故意的，果實蠅就叮裡面沒辦法，拿去退吧」、「果蠅會在裡面下蛋，這個防不勝防，只要裡面聞起來沒有腐敗味，個人覺得還是可以吃」。