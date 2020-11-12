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獨／好市多獨賣稀有銀扣凱莉包、超狂遊艇！「3步驟」搶購攻略曝

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▲▼好市多北台中店，愛馬仕凱莉包。（圖／記者游瓊華攝）

▲好市多北台中店獨家商品祭出，傳聞中有錢也買不到，想買得配貨的愛馬仕凱莉包。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

好市多北台中店20日開幕，12日舉辦開幕記者會並公布超威獨家商品，包括160萬元遊艇、60萬元愛馬仕凱莉包等，但如何搶購這些限量商品？好市多官方也透露搶購攻略，以愛馬仕凱莉包為例，會員們得先確定「信用卡額度足夠」，開幕當天衝進賣場後，手刀取得商品提貨單，並迅速到收銀檯結帳，採「先刷先贏」，刷卡結帳成功者就可到提貨區領貨了。

▲▼好市多台中二店開幕，獨家首賣遊艇。（圖／記者游瓊華攝）

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▲好市多看好台中人消費力，北台中店開幕獨家首賣遊艇。（圖／記者游瓊華攝）

好市多北台中店這次開幕獨家商品祭出SMARTLINER SUNBREEZE 226遊艇，是全台門市首賣。遊艇附EVINRUDE船外機150HP，船身波蘭原裝進口，使用美國原裝EVINRUDE 150馬力船外機，含漁探機三合一，可搭載7人，售價157萬9999元。Costco台灣總經理趙建華表示，尚未正式開賣，但已不少人有興趣！

此外，被稱為「有錢也買不到」的愛馬仕銀扣凱莉包，也是獨家商品之一，據悉，數量不多，僅約3到5個。

好市多銷企劃部副總經理王友玫表示，開幕當天，會有遊艇業者在現場協助消費者購買遊艇，必須在場先簽約，並全額刷卡付清157萬9999元，再與遊艇業者敲定交貨日期及地點即可，但金額龐大，是否會讓會員卻步要求先付訂金就好？王友玫也回應「不至於，因為有會員曾購買300多萬元鑽戒，也是一次刷清！」

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好市多北台中愛馬仕凱莉包遊艇獨家商品

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