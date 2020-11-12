苗栗翁「圖方便」跨越雙黃線左轉　保七實習生閃不過遭撞慘摔

▲張姓老翁為貪圖一時方便，開車直接跨越雙黃線，不慎撞上迎面而來的機車騎士，造成騎士小腿撕裂傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名張姓老翁（84歲），11日下午駕駛廂型車，沿台3線南下車道行駛，行經140K處時，為貪圖一時方便買東西，直接左轉違規跨越雙黃線至北上車道，與閃避不及的王姓機車騎士發生碰撞，景象怵目驚心，幸好王男僅左小腿處擦挫傷，經送醫救治無生命危險。

據了解，這名王姓機車騎士為警專37期畢業，目前在保七總隊第五大隊新竹分隊擔任實務訓練生，11日上午9時許，因休假結束，準備騎機車從中部家裡返回位在新竹的分隊，才騎到苗栗路段，就被違規駕駛的老翁撞上。王男倒地後，身體有多處挫傷及小腿擦傷，經救護人員初步包紮後送醫，目前已無大礙。

▲▼王男遭撞倒地後，身體有多處挫傷，小腿也有撕裂傷，所幸沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調閱監視器後發現，肇事主因為老翁駕車違規跨越雙黃線左轉，才會逆向撞上王男；老翁也向警方表示，是自己為了買東西，圖一時方便才會釀成這場車禍；雙方經酒測後都無酒精反應，至於後續責任歸屬，還須釐清中。

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