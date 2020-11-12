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苗警跨區抓人！女中盤商狂奔百米軟腳　3公斤K毒「可供萬人吸食」　　

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局刑警大隊，10月底時循線在中部地區當街查獲毒品交易案，逮捕1名女中盤商及買毒男嫌犯，當場查扣3公斤多K他命，市價約500萬元左右；縣長徐耀昌11日下午頒發獎金表揚破案有功人員，肯定苗警強力壓制掃蕩、溯源斷根的積極作為，有效遏阻毒品流入苗栗縣境內。

▲苗栗縣警方跨區抓毒，當場逮捕1名女中盤商及1名男姓買毒嫌犯。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣警方跨區抓毒，當場逮捕1名女中盤商及1名男姓買毒嫌犯。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警局表示，警方在10月接獲毒品交易線報，鎖定中部1名女性中盤商，並報請台中地檢署檢察官楊凱婷指揮，專案小組5名員警到中部地區埋伏；27日下午1時許，就在嫌犯準備進行交易時，警方見時機成熟，立即上前逮捕，2人見狀拔腿狂奔，警方當街追逐了近百米後才將2人逮捕，並查扣3大包、總重3023公克K他命，行情約500萬元，可供約1萬5000人次吸食。

▲買毒男姓見警方前來拔腿狂奔，雙方追逐近百米後，還是將嫌犯逮捕歸案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲買毒男姓見警方前來拔腿狂奔，雙方追逐近百米後，還是將嫌犯逮捕歸案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

11日下午，縣長徐耀昌與議長鍾東錦，率領10多位議員，在縣警局2樓會議室頒發獎金表揚破案有功人員，並聽取縣警局長翁群能說明案情。徐耀昌也強調，毒品戕害民眾身心甚鉅，影響社會治安重大，希望警察同仁繼續秉持鍥而不捨的精神，刨根溯源，杜絕毒品流入苗栗縣境內，同時感謝警察同仁不畏艱難打擊犯罪，提供鄉親良好的治安環境。

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