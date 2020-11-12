雙11千億戰！ 天貓、京東拚物流「7天─>24Ｈ到貨」

▲2020年雙11購物節，天貓總成交再創紀錄 。（圖／電商報微博）

記者任以芳／綜合報導

2020年大陸雙11購物節各大電商平台業績驚人，天貓雙11全球狂歡季（11月1日至11日）總成交高達到4982億元人民幣；京東同時期累積總成交2715億。兩家電商龍頭不只拚業績，物流配送也大幅提升，京東標榜不管是大城市還是鄉鎮，有八成消費者可以在一天內到貨。

根據大陸媒體澎湃新聞指出，今年雙11是參與商家數量最多、規模最大的一次，有超過500萬的商家參與。去年天貓11月1日至11月11日的總成交是3950億元（單位：人民幣，同下），今年突破到4982億元。

淘寶天貓總裁蔣凡表示，「按照同週期、同口徑比較，今年雙11期間總成交比去年同期增長1032億人民幣，增速是26%。是過去三年來最高增速。」

▲天貓雙11訂單每秒高達58.3萬筆，創下紀錄。（圖／翻攝《新浪新聞》）

淘寶直播表現亮眼，今年在整個天貓雙11期間，超過3億消費者看過直播，引導成交也比去年有大幅度的提升。蔣凡說，「除了李佳琦、薇婭等達人主播，今年也有更多的品牌商家把店鋪直播作為他們銷售的一個核心手段。」

該報導稱，阿里並沒有公佈淘寶直播引導成交的總成交具體數字，以及李佳琦、薇婭等頭部主播的雙11的戰績，從公開數據來看，今年淘寶直播創下新成績。

直播引導成交的GMV同比翻番，商家自播帶來的GMV同比增長超過了500%，直播商家覆蓋數增長220%，淘寶直播帶動就業超400萬個，雙11直播累計時長達1660年，超30個淘寶直播間成交額破1億元。

蔣凡說，今年天貓雙11從「光棍節」改成了「雙節棍」，這也是天貓雙11在過去12年里最大的改變。物流也做升級，從消費者從下單拿到商品，預計比往年要提前2至3天。

▲2020年京東雙十一成績也不錯。（圖／翻攝 京東微博）

大陸另一家電商龍頭業者京東，從2020年11月1日0時至11月11日23點59時，京東1111全球熱愛季累計下單金額超2715億元，再次創造新紀錄。根據京東資料顯示，自己組建的物流配送團隊，全新增加提速，有93%的自營訂單實現了24小時送達；更有92%的區縣和83%的鄉鎮也享受到24小時到送服務。

阿里新競爭對手拼多多聯合湖南衛視打造「11·11超拼夜」，平台上iPhone、switch等熱門商品號稱全網最低價，發出疊加百億補刺激消費者拼單熱潮，光是11日晚上有1200多萬消費者圍觀拼單。

▼ 京東有自己物流體系，提升配送速度，城市鄉鎮一天內收貨。（圖／翻攝 京東微博）