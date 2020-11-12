CNN：川普政府攔截各國致拜登賀電　國務院積數十條「未讀訊息」

▲拜登因受川普政府阻撓，累積了一堆各國元首傳來的「未讀訊息」。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統當選人拜登12日上午接連與日本和南韓國家領導人通話，談論未來彼此的合作關係。然而，不久前才有美國國務院官員匿名爆料，目前各國元首留給拜登的訊息已累積成龐大數量，但川普政府阻止了拜登取得這些訊息，導致至少有數十條消息沒有收到。

據CNN報導，依照慣例美國國務院會協助總統當選人的海外官方通訊，許多國家在上周末就開始發送消息，不過由於川普總統拒絕承認拜登勝選，因此過渡政府被禁止使用國務院的資源，導致至少有數十條的訊息沒有被接收。目前拜登團隊正自行與外國當局聯繫，已在沒有國務院資源與翻譯協助的情況下，與德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等領導人進行多次通話。

報導指出，一名消息人士表示，拜登團隊傾向使用國務院的資源促成通話，卻面臨意想不到的挑戰，而各國也開始意識到，美國政府無法讓他們與拜登取得聯繫，便轉向連絡歐巴馬時期的前外交官，請他們幫忙轉達賀詞。其他國家的外交官向CNN表示，部份外國政府覺得他們正走在一個不熟悉的迷宮裡。

一名國務院官員表示，川普當選總統後選擇不使用國務院資源，當時他在川普大樓裡撥打電話，讓官方翻譯與工作人員坐在國務院空等，拜登因為曾擔任過副總統一職，即使已離開白宮也隨時都能請國務院行政中心幫他接通與外國元首的電話，因為法律允許前任總統、副總統自由使用這些資源，但現在作為當選總統的拜登卻被川普政府禁止使用。