在野聯手申請釋憲　民進黨團「不需要」：監院人事同意權合法進行

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委撕毀手板往主席台扔擲。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會7月行使監察院人事同意權投票，民進黨團以人數優勢通過監察院長陳菊與26名監委名單，不過在野黨團認為人事案並未經實質審查就進行投票，程序上有嚴重瑕疵，8日由國民黨團總召林為洲、民眾黨總召賴香伶共同向司法院遞交釋憲聲請書。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，同意權行使沒有問題，當然不需要釋憲。

民眾黨團與國民黨團8日上午前往司法院遞交釋憲聲請書，賴香伶指出，這次共有41名立委連署，共同提出釋憲聲請書，她認為執政黨以人數優勢排除議事杯葛程序，排除民眾黨、時代力量等小黨執行委員職權的機會、責任與權利，程序上有嚴重違憲的瑕疵。

▲民眾黨團總召賴香伶（中）、國民黨立委林為洲（右）針對監院人事案聲請釋憲。（圖／記者吳銘峯攝）



林為洲則強調，沒有程序正義就沒有實質正義，監委人事同意權審查過程中瑕疵非常多，除了未進行實質審查外，投票前一天執政黨提出停止討論、詢答的臨時動議。

林為洲批評，投票當天國民黨以緩慢牛步化投票來進行杯葛，但執政黨卻用停止詢答、未完成投票即開票，這在過去立法院歷史中都是不可以的，他認為監委人事權行使並未完成法定程序，所以在野黨才會共同提出釋憲案，未來只要在野黨認為有共同真理存在，就有可能繼續合作。

對此，鄭運鵬受訪時表示，在野黨團要提釋憲，這是他們的權利，民進黨團沒有意見，也沒有評論。鄭運鵬說，監委同意權的行使是在國民黨強力杯葛下的合法議事進行，過程中沒有問題，當然不需要釋憲。

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