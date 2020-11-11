GG了！台南檢舉大媽手機錄影護理師大鬧診所遭判刑5月定讞

▲台南檢舉大媽大鬧診所遭判刑定讞。（圖／翻攝「台南開玉基皇宮臉書」）

記者吳銘峯／台北報導

台南知名檢舉魔人蘇姓女子，2018年9月間到診所掛號，但因抱怨診所人員，遭診所拒絕掛號。蘇女不滿，又拿出手機開補助光對著護理人員錄影，被依照違反《醫療法》提起公訴。一審判刑4月，二審改判5月，得意科罰金15萬元。案經上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

蘇女是台南地區名人，曾在派出所、圖書館、市場或公園等公眾場所，藉故與人口角，之後就拿出手機來錄影，直到被激怒的路人說出難聽的字眼，就對路人提告，警方受理多件蘇女與民眾的糾紛。去年初警方將蘇女依照違反《社會秩序維護法》移送時，民眾還特地送花圈到警局致謝。

至於本案乃發生在2018年9月12日，前一天晚間9時5分，蘇女到台南市某復健科診所掛號，打算進行復健療程，但診所人員以接近下班時間無法完成療程拒絕掛號。蘇女就與診所人員發生大吵，直到診所嚴姓醫師出面協調，同意讓蘇女掛號進行療程。

蘇女在案發當天下午2點多再到診所，向櫃檯人員抱怨前一天的掛號情形，結果情緒失控，辱罵診所人員，櫃檯人員隨即將她退掛號。蘇女不滿，直接走入診所內，開始咆哮、謾罵，大鬧診所；還拿出手機開補助光對著護理人員錄影。診所報警，警方以蘇女妨害醫療行為為由，將蘇女帶走，之後檢方依照違反《醫療法》提起公訴。

一審將蘇女判刑4月，二審也認為蘇女有罪，並加重改判為有期徒刑5月，得意科罰金15萬元，不得上訴第三審。但蘇女不服，逕行提出上訴。最高法院審理後，認為本案屬不得上訴於第三審的案件，蘇女猶提起上訴，為法所不許，因此11日於程序上駁回蘇女上訴，蘇女遭判刑定讞。

