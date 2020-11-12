川普拒認輸！「金門女戰神」曝2大真實目的　預言台海局勢更安全

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記者黃翊婷／綜合報導

美國民主黨候選人拜登勝選，多數國家領導人接連發文祝賀，但也有部分國家例如中國、俄羅斯仍尚未表態。國民黨立委陳玉珍直言，現在有傳言川普派心腹前往以色列，目的是要讓伊朗的局勢升溫，台海局勢相對就會比較安全，「他總是不會全面全世界開戰吧，看起來這個可能性就會降低。」

▲川普想尋求法律途徑，力搏翻盤。（圖／路透）

陳玉珍在10日播出的政論節目《新聞面對面》中提到，川普是個不按牌理出牌、很有毅力的人，到現在還不認輸，有消息是說他已經派出心腹到以色列，目的是要談如何加強對伊朗的制裁，打算讓那邊的局勢升溫，「在美國國內，川普打算做的就是不讓交接順利，不讓拜登可以平順交接這個政權，第二在國外的部分，他也要把一些局勢弄爛一點，當然啊，我拿不到我就毀了你。」

陳玉珍認為，川普有可能就是這樣的人，但從上述情況看來，台灣或許可以鬆一口氣，「我們不是以鄰為壑，既然他想升高伊朗的局勢，對台海來講相對就是比較安全，總是不會全面全世界開戰吧，看起來這個可能性就會降低。」

▲有「金門女戰神」支撐的陳玉珍認為，台海局勢現階段是相對安全的。（圖／記者周宸亘攝）

另外，陳玉珍也分析中國對美國大選的反應，北京政府遲遲只說認知到這件事，沒有發文祝賀拜登，就好像是沒有趕快去站在拜登那邊，如果從反面來解讀，是否他們也不希望現在台海有事、不希望有不好的局勢產生，「因為這樣等於是要掀牌，就是大家要把牌掀出來。」

陳玉珍直言，萬一激怒川普，讓他真的做出瘋狂舉動，等於是逼中國掀牌，「要真的如你所說的，每天軍機繞台灣就開始往下打，一開始打，有時候是收不回來的，還是你什麼都不做？」所以從美中兩邊的反應看來，台海局勢反而會是比較安全的。