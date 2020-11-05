NCC2委員有意識型態不影響職權　陳耀祥：中天換照不審政治立場



▲NCC主委陳耀祥5日出席立法院交通委員會審查110年預算。（圖／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC主委陳耀祥5日強調，電視台本來就可以有政治立場，中天新聞台換照案審查的是專業上的表現，而非審查政治立場。他表示，林麗雲、王維菁2位委員是否需要迴避中天案的問題在內部討論很多次，每個人可能都有他的意識型態，但沒有具體事實的話，是無法去判斷會影響職權。



立法院交通委員會5日審查NCC110年度預算，有關中天新聞台換照案成為立委質詢焦點。立委洪孟楷質疑NCC指派有「反旺中」預設立場的委員主持中天聽證會、干涉民眾選擇電視台的權利。





▲立委洪孟楷質詢NCC主委陳耀祥（圖／翻攝立院轉播）



陳耀祥表示，NCC舉行聽證是行政程序法賦予行政機關的權責，並不是公審媒體。對於王維菁、林麗雲2位委員主持聽 證，因2位本來就是傳播專長委員，在NCC內部分工上是負責內容與平台，所以自然是由2位去主持。



他再三強調，NCC沒有特定立場的問題，有關委員迴避的問題在內部討論很多次，每個人可能都有他的意識型態，但沒有具體事實的話，是無法去判斷會影響職權，「每個人都可以有意識型態，新聞台、電視台也可以有政治立場，NCC不審查政治立場，審查的是專業上的表現。」





▲媒體追問NCC主委陳耀祥中天新聞台換照問題（圖／記者陳世昌攝）



陳耀祥表示，電視台換照制度是法律規定，觀眾收看選台是商業機制，政府不會去干涉民眾選台，NCC是在屨行法律制度、法定義務，沒有言論自由殺手的問題。

邱顯智委員質詢時要求NCC公布去識別化之後換照外部諮詢委員與NCC委員的評分資料，陳耀祥表示將帶回研究後再決定是否公開。





▲中天換照聽證會場外約600名民眾抗議。（圖／記者游宗樺攝）