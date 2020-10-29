拿彈弓捕魚！他手一滑「標槍插脖」深入5公分　醫照X光嚇壞

▲男子遭標槍插入脖子，險些刺穿動脈。（圖／翻攝《光明報》）

記者柯振中／綜合報導

使用自製工具捕魚，讓人有種自給自足的感覺。不過，大陸廣東東莞一名男子使用彈弓捕魚，沒想到一時不慎，竟然將標槍刺入脖子裡，深入了將近5公分的距離，險些刺穿動脈，嚇壞了醫生。

綜合陸媒報導，黃姓男子日前拿著彈弓、標槍前往河邊，希望能捕魚來吃，當時他用右手拿著彈弓、左手拿著標槍，瞄準了水中的魚，將標槍向後拉伸，拉到肩膀的位置，就準備發射。

沒想到，黃男的手一放開，彈弓竟然射歪，直直地往他的脖子插入，把他給嚇壞了，只能扶著脖子趕快去求救。黃男前往石碣醫院就診，接受外科醫師韋磊的治療。

▲因為操作彈弓不慎，男子不小心把標槍插入自己的脖子。（圖／翻攝《光明報》）



韋磊發現，這支標槍尖端十分鋒利，還有3個凹槽，深入黃男的脖子5公分，距離大動脈僅有不到1公分的距離。所幸經過一個小時的手術，韋磊成功將標槍給取出來。

黃男住院住了好一陣子，在醫護人員的悉心照顧下成功出院，這也讓他感到相當慶幸，還好沒有造成生命危險。對此，韋磊也提醒，若真的想要捕魚，民眾盡量不要選用這種裝置，以免對自身、他人造成傷害，若真的不小心受傷了，也不要自行拔出標槍，以免二度傷害。

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