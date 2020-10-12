花蓮鹽寮漁港面臨發展窘境　縣府委託專業重新打造捕魚環境

▲▼海洋大學規劃以壽豐鄉鹽寮漁港為中心，南北各延伸3公里海岸段，提供5項改善方案讓關心鹽寮漁港未來發展的鄉親做為參考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為了改善鹽寮漁港不勘使用之現況，並給予漁民最好的捕魚環境，委託國立台灣海洋大學進行「花蓮縣鹽寮漁港海域監測暨補償方式評估計畫」，日前在鹽寮村辦公室辦理說明會，透過專家學者的詳細評估，和漁民對話討論，盼找回鹽寮漁港自然海岸，創造鹽寮漁業榮景的最佳對策。

位於壽豐鄉鹽寮村境內的鹽寮漁港，屬於第二類漁港，因受到東北季風和颱風的影響，北側常有漂砂淤積，南側則受到嚴重侵蝕，導致漁港使用狀況受到影響。

海洋大學進行簡報，以壽豐鄉鹽寮漁港為中心，南北各延伸3公里海岸段，沿岸長度共約6公里調查範圍，海洋大學提供5項改善方案讓關心鹽寮漁港未來發展的鄉親做為參考。與會人員共同目標都是鹽寮漁港為既有的設施，期待儘量保留下來，以海洋大學規劃的第1方案建置離岸或短突堤，來保護南側侵蝕的海岸，讓當地的漁業、海岸環境及海洋休閒活動可以共存共榮的發展。

縣長徐榛蔚表示，面對花蓮海岸線長達100多公里，僅有花蓮、鹽寮、石梯等3個漁港，每一個漁港，對於在地的漁業發展、傳統捕魚、漁業經濟等近海漁業的區域發展都至關重要。配合花蓮縣二級海岸防護計畫規定，今年花蓮縣政府委託專業團隊，就鹽寮漁港面臨的水域環境發展窘境，進行未來發展的最適方案研究。在理論和實務中，尋找對在地發展最好的方案，是她對花蓮縣民的責任，對於說明會中各項意見，都將做為農業處及相關單位未來辦理的方向，除了期待改善海岸的侵蝕問題外，更著重解決鹽寮的漁筏停泊及為在地漁民創造經濟機會。

農業處長吳昆儒指出，未來將依海洋大學規劃的方案及與會單位提出的寶貴意見，併同考量對鹽寮及水璉當地漁民最有利的方案，努力向交通部與漁業署等中央單位爭取補助經費，讓鹽寮漁港在兼顧海岸環境下，未來有更好的發展。

說明會出席狀況踴躍，包括花蓮縣議員黃馨、張懷文、徐雪玉、吳東昇服務處主任林麗鈴、壽豐鄉公所秘書江思婷、鹽寮村長簡福其、壽豐鄉民代表龔志冠、花蓮區漁會總幹事林俊吉及鹽寮村、水璉村漁民等皆到場關心。

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