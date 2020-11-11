政府再祭補助！旅行社12月起每團補1.5萬元 業者：比預想中少

▲疫情讓邊境持續封鎖，對旅行業、飯店業可說是「看不到盡頭的黑洞」，若無補助恐怕到年底會有上千家旅行社關門。（圖／記者李宜秦攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情讓邊境持續封鎖，對旅行業、飯店業可說是「看不到盡頭的黑洞」，若無補助恐怕到年底會有上千家旅行社關門。為了維持旅遊業的生計，交通部今（11日）再宣布確定新的補助，從12月至明年1月底，補助旅行社一團1.5萬，一間旅行社補助15團為上限，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽僅簡短表示，「感謝，不過少了點。」

因應旅遊淡季，交通部推出國旅團遊補助，惟因觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，設下「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」等補助3條件。在國旅團遊補助之前，交通部也針對旅行社祭出從10月至12月底「薪資補助4成」，另外12月起開跑的國旅團遊補助為一團補助旅行社1.5萬，一間旅行社補助15團為上限。

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昨（10日）交通部長林佳龍接見旅行業的公協會代表，包括旅行公會全聯會理事長蕭博仁、品保協會監事會主席張永成、六都旅行公會理事長等人，旅行公會全聯會理事長蕭博仁提出「針對團客的補助」，盼以「平日為主、2天1夜以上」等旅行社出團補助，另外，旅行社業者薪資補助希望能提高到8成。不過，由於觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，最終拍板確定的是「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」，針對出團部分，從12月1日至明年1月31日一團補助1.5萬，一間旅行社補助15團為上限，相較先前的35團有明顯減少，另外即起開始的旅行社薪資補助則跟紓困2.0一樣，同為員工薪資的4成。

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，補助的大方向已經定案了，細節的部分，還要由觀光局去制定實施要點。（圖／本報資料照）

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，補助的大方向已經定案了，細節的部分，還要由觀光局去制定實施要點。「對旅遊業的幫助，我想或多或少都有。」另外，春節的孝親專案，從新竹以北，每間住宿1,500元，這是部長想出來的方案， 不過技術性蠻高的，飯店的配合度也很重要，如果有其功能的話，對於春節期間南北的疏運，應該也有一些幫助。

▲國旅大爆發，對旅行業的幫助卻有限。（圖／記者李宜秦攝）

李奇嶽則說，原先是希望能比照安心旅遊一樣，一團補助3萬元，目前確認的是補助1.5萬，薪資補助也與預期的有落差，直言少了點，不過礙於觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，僅能勒緊荷包度日，再撐一段日子。交通部表示，詳細方案仍待進一步研商後才確定，目前雄獅旅遊、可樂旅遊等大型旅行社均尚未收到相關消息。

交通部擬於12月起推出團體國旅補助方案，交通部長林佳龍今表示，編列經費共約6億元，另外也會於2月8日到13日推動春節孝親方案，整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，仿效高鐵假期，預計會是台灣觀巴、台灣好行與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。觀光局表示，初步規劃補助對象為55歲以上國民，每房可補1500元、每人可用3次，適用縣市包括北北基桃竹。

針對國旅爆發，效益多集中在中南部、宜花東或離島，北部地區旅宿業經營仍相當困難，交通部長林佳龍指出，會整合疏運措施，推動春節疏運孝親專案，將雙鐵車票搭配觀光旅館等，提供優惠折扣。對此，雲朗觀光集團表示，樂見政府願意補助受影響最大的北部都會區觀光飯店，期待2月的此項住宿補助措施，能夠提升北北基桃竹地區飯店目前因防疫而沒有國際旅客的住房率。

▲邊境持續管制下，出國旅遊成奢求。（圖／記者李毓康攝）

另外，交通部整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，擬於2月8至13日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。另外還要推動第四季紓困補助、類出國2.0、精緻旅遊等。