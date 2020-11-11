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美日11國接力挺台灣！ WHA第2天主席「2度卡畫面」：與議程無關

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文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦10日專電

世界衛生大會進入第2天會議，美日及友邦共11國接力以直接方式為台灣發言，面對國際社會支持聲浪大，今年委員會主席竟以與議程無關為由，在友邦發言時2度直接「卡畫面」。

世衛大會（WHA）昨天以視訊方式復會，今天進入第2天議程，在A與B兩個委員會分別有美國、日本、貝里斯、史瓦帝尼、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、諾魯、瓜地馬拉、帛琉及馬紹爾群島共11個理念相近國家及友邦發言時直接提到台灣。

▲▼WHA主席在會議上卡斷挺台友邦發言。（圖／翻攝自YouTube「WHO」）

▲WHA主席在會議上卡斷挺台友邦發言。（圖／翻攝自YouTube「WHO」）

友邦巴拉圭在今天發言未提及支持台灣。

上午貝里斯率先重申支持台灣以觀察員身分參與世衛大會，隨後史瓦帝尼發言時指出，世界衛生組織（WHO）做為國際衛生協調平台，卻依然繼續排斥台灣。此時主持會議的挪威籍主席拉森（Bjørn-Inge Larsen）突然卡掉畫面，直接中斷史瓦帝尼的發言。

拉森提醒史國及貝里斯，以及接下來的發言者請僅談會議議題，「不要談觀察員的問題」。

帛琉以預錄影片發言時，提到台灣成功抗疫，希望台灣能分享經驗，但世衛大會在五月時無法討論台灣參與世衛大會的提案，帛琉希望台灣能以觀察員身分受邀參與世衛大會，此時世衛秘書處建議停止帛琉發言影片，大會主席同意裁示停止播放，改提供書面。

相較3友邦發言時被大會干擾，美日則完整發言。

美國衛生部全球事務辦公室主任格瑞斯比（Garrett Grigsby）表示，台灣在對抗疫情上取得亮眼的成績，了解台灣如何防疫，對面臨新一波疫情的會員國很有幫助，不讓台灣以觀察員的身分參與世界衛生大會只會造成反效果。

格瑞斯比強調，當前必須共享資訊強化防疫能力，才能打造一個透明且緊密聯繫的全球衛生架構，及早發現威脅，防止疫情進一步擴散，並協助各會員國守護人民的健康。

日本發言代表則指出，考慮到疫情全球大流行，一國難以獨自應對，因此全體應合作交流訊息與知識，並特別指出必須考量成功應對疫情的區域，例如台灣，全球公衛不應該留下地理缺口。

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