　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美台交流升級！蓬佩奧：20日展開雙邊經濟對話　次卿柯拉克領軍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧宣布台美進一步對話。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國國務卿蓬佩奧今天宣布，國務院次卿柯拉克20日將與台灣展開經濟對話。他說，對話彰顯美台經濟關係強健並持續成長，也將助雙方在安全供應鏈、5G乾淨網路等領域增進合作。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天於媒體簡報會中宣布，國務院次卿柯拉克（Keith Krach）本月20日將會領導美方與台灣的經濟繁榮夥伴對話，對話將會由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦。

蓬佩奧表示，這項對話彰顯美台經濟關係強健且持續茁壯，台灣是個蓬勃民主政體，也是美國可靠夥伴。他強調，對話將有助美台增進各方面合作，包含安全供應鏈、5G乾淨網路與健康安全等。

總統蔡英文8月底宣布放寬美豬美牛進口，蓬佩奧等多位美國高層官員與國會議員均表示歡迎。美國國務院隨後在8月31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持。

柯拉克9月中曾率團訪台，創下1979年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。他訪台重點雖為悼念前總統李登輝，仍與台灣官員針對經濟商業對話進行初步溝通，並就雙邊經濟繁榮網路、5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略等議題交換意見。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日11國接力挺台灣！ WHA第2天主席「2度卡畫面」：與議程無關

美台經濟對話20日華府登場！　次卿柯拉克主持「實體配視訊」舉行

美台交流升級！蓬佩奧：20日展開雙邊經濟對話　次卿柯拉克領軍

5歲小女孩放學不幸「仆街」　狗吃屎慘變真的吃狗屎！

GDP佔全球29％！　亞太15國有望「15日簽署RCEP」

3800萬全存銀行！他2年後一看「餘額變0」氣炸提告...銀行賠償金額曝

川普預告下周有結果「我們會贏」！　這家民調網站撤回賓州20張

新加坡「樂於與台灣討論旅遊泡泡」　未來可能入境檢測取代隔離

友邦在WHA挺台發言被打斷　會議主席：勿談觀察員問題

亞美尼亞「割地停戰」…群眾爆氣衝進國會洩憤　痛毆國會議長

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

《START-UP》秀智主動親了南柱赫　金宣虎吃醋求表現..比出那根手指!

客車國道追撞！小黃乘客受驚嚇　肇事男濺血遭嗆還回：大聲什麼

百年打鐵舖！傳統火爐千度鍛造 師傅細心敲打：很少能難得倒我

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

美日11國接力挺台灣！ WHA第2天主席「2度卡畫面」：與議程無關

美台經濟對話20日華府登場！　次卿柯拉克主持「實體配視訊」舉行

美台交流升級！蓬佩奧：20日展開雙邊經濟對話　次卿柯拉克領軍

5歲小女孩放學不幸「仆街」　狗吃屎慘變真的吃狗屎！

GDP佔全球29％！　亞太15國有望「15日簽署RCEP」

3800萬全存銀行！他2年後一看「餘額變0」氣炸提告...銀行賠償金額曝

川普預告下周有結果「我們會贏」！　這家民調網站撤回賓州20張

新加坡「樂於與台灣討論旅遊泡泡」　未來可能入境檢測取代隔離

友邦在WHA挺台發言被打斷　會議主席：勿談觀察員問題

亞美尼亞「割地停戰」…群眾爆氣衝進國會洩憤　痛毆國會議長

梵高今將轉中颱！清晨14.9度　周四起甩雨2天

美日11國接力挺台灣！ WHA第2天主席「2度卡畫面」：與議程無關

美台經濟對話20日華府登場！　次卿柯拉克主持「實體配視訊」舉行

美台交流升級！蓬佩奧：20日展開雙邊經濟對話　次卿柯拉克領軍

P.League+／台灣新職籃未設「會長」職務　執行長陳建州將成聯盟舵手

樹林化學倉庫凌晨失火　火舌竄出「蔓延3連棟」...百坪廠房燒燬

CBA／林韋翰5分3助攻2抄截　青島喜迎3連勝

史上最強「M1」MacBook Pro！　看影片可以撐20小時

壽司吃不胖驚人真相！正妹營養師抓「大地雷」油到爆：2顆＝1碗飯

快訊／Mac mini搭載Apple M1晶片　售價21900元起

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

國際熱門新聞

預告下周有結果　川普：我們會贏

存3800萬進銀行！2年後「餘額變0」氣炸提告

居禮夫人120年前筆記　仍有放射性

小女孩跌倒　狗吃屎慘變吃狗屎！

WHA第2天　友邦挺台發言遭主席阻止

亞太15國可望15日簽署RCEP

美媒：若拜登就職前掛了怎麼辦？

拜登宣布當選　這些國家卻「超安靜」！

麥康諾終於開聲：支持川普司法戰

川普敗選後失業！伊凡卡下一步曝光

丹麥撲殺水貂喊卡 250萬隻已送命

星官員：樂於與台灣討論旅遊泡泡

巴西暫停中國疫苗試驗　中國外交部回應了

亞美尼亞簽字停火　群眾痛毆國會議長

更多熱門

相關新聞

美軍B-1B轟炸機貼近南沙群島　軌跡包住南海

美軍B-1B轟炸機貼近南沙群島　軌跡包住南海

美國總統大選的紛爭還沒落幕，但是美軍在南海的加壓並沒有放鬆。專門記飛機動態的推特賬號「飛機守望」（@AircraftSpots）公布了一張美軍B-1B槍騎兵轟炸機在不但在南海現蹤而且相當貼近中國掌控的南沙群島，飛行軌跡也幾乎包圍了整個南海。

預告下周有結果　川普：我們會贏

預告下周有結果　川普：我們會贏

納智捷 URX ADAS智駕款限時優惠

納智捷 URX ADAS智駕款限時優惠

遭美國點名封殺　港兩官員反擊

遭美國點名封殺　港兩官員反擊

港警：反修例風波已拘捕10148人

港警：反修例風波已拘捕10148人

關鍵字：

美國北美要聞台灣經濟對話國務卿蓬佩奧次卿柯拉克

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

女星穿太低胸走光！節目播出「整集都是小草莓」

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

玖壹壹春風爆動手術開刀！　經紀公司證實了

女警遭輾斃　媽媽哭到腿軟：心肝寶貝啊

預告下周有結果　川普：我們會贏

LINE免費貼圖快下載　七種款式完成任務即送

即／女騎士自摔撞1500萬法拉利　維修費90萬起跳

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

孫生被爆「亂碰女Coser身體」耍大牌！他氣炸暴走

存3800萬進銀行！2年後「餘額變0」氣炸提告

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！
陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面