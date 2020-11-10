質感低調藍！牛仔系列又來了　萊爾富丹寧藍11/12開賣⋯限量3萬盒

▲萊爾富丹寧藍口罩。（圖／萊爾富提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

萊爾富牛仔系列是許多口罩控的必收藏清單，繼丹寧牛仔玫瑰粉、丹寧牛仔金屬藍、丹寧牛仔隕石黑醫療口罩後，為滿足民眾防疫需求，再推出新款丹寧藍萊潔玩色炫彩醫療口罩，預計11月12日開賣。

▲丹寧藍口罩。



新款「丹寧藍」萊潔玩色炫彩醫療口罩，預計11月12日晚間7點於門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒，每盒50入，售價399元，1人限購1盒不能代購。

▲丹寧藍萊潔玩色炫彩醫療口罩。



此次「丹寧藍」玩色炫彩醫療口罩，以介於商務與休閒之間的「雅痞」新態度為訴求，布紋中透露出內斂與簡約，適合秋冬的深藍色，打造沉穩與寧靜的視覺感，極具獨特品味，是丹寧控不可錯過的時尚防疫配件，民眾可於11月12日晚間7點透過萊爾富Life-ET機台進行預購，限量售完為止。

▲原色系列。

預購流程：民眾於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，民眾於12月6日後再回原購買門市取貨。