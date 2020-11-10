SOGO周年慶二波11／11開跑　推紙本三倍券「滿1千就回饋」

▲SOGO周年慶首日店外排隊人潮爆棚。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

為期12天的SOGO周年慶即將進入下半場，二波促銷回饋續推之前滿千送百方案，此外針對目前還持有紙本三倍券的民眾招手，忠孝、復興兩館推出指定品牌消費滿1,000元，就送100元餐飲購物券，大幅降低3,000元起跳的滿額回饋門檻，隨便買就享回饋。

SOGO周年慶從11／5正式開跑，今年民眾無法出國旅遊，保養品與精品買氣就在周年慶檔期爆發，開跑首日店外排出5千人長龍，首位排隊民眾「站崗」16小時，雙雙破紀錄，SOGO表示，首波精品平均有30%成長，化妝品的成長也達到2位數，近期天氣變冷，寢具馬上成長50%，預計二波促銷保暖商品也將持續發酵。

▲【忠孝館】11.14限定IPSA流金水奈米雙星組，優惠價2268元，限量30組。（圖／SOGO提供）

▲【忠孝館】KUAN'S LIVING Pesaro義大利長纖棉緹花雙人四件式床組，原價53,870元，特價25,800元，限量30組。

SOGO周年慶二波從11／11起至11／16為止，忠孝與復興兩館針對APP優惠領券，推出指定彩妝與商品單筆消費滿3,000元折300元；戶外、服飾單筆滿5,000元折500元；家電、寢飾、藝品單筆消費滿1萬元折1,000元。

忠孝館化妝品消費滿6,000元送800元抵用券，包括600元抵用券、100元餐飲抵用券與100元折價券。復興館1、2樓國際精品、3樓珠寶櫃位，單日消費滿2萬送2,000元抵用券，；1、2樓指定精品珠寶滿3萬送1,200元抵用券；香奈兒、愛馬仕、LV、GUCCI消費滿3萬元送1,000元抵用券。

▲【忠孝館】CLARINS超年輕水潤黃金組，價值4,950元，優惠價2,900元，限量50組。

▲【復興館】LA MER 雙11獨家超值組，價值5,810元，優惠價3,500元，加贈SOGO禮券100元，限量20組。

而針對12月底即將到期的消費券，SOGO也祭出特別方案，原本花1,000元可賺2,000元的消費券方案，再加碼10％回饋的抵用券，包括彩妝等指定品牌，使用紙本消費券單筆消費滿3,000元，可再獲得300元購物抵用券；餐飲超市消費單筆滿1,000元，再送100元餐飲抵用券。

▲【忠孝館】new balance復古休閒鞋(女)，原價2,950元，特價1,700元，限量50雙。

▲【復興館】Electrolux伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機PURE A9，原價27,900元，特價22,900元，限量30台。

新光三越旗下最後一波周慶，從11／12至11／28期間將在台北站前店登場，祭出新光三越體系全館最低回饋門檻，單筆消費滿2,000元送200，與化妝品滿額回饋門檻相同，也比其他新光三越分店的滿3,000元送300方案門檻更低。

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