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年底結婚潮　周慶喜餅成長3倍　買50盒現省1.2萬還送婚紗攝影

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▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲上半年因疫情推遲的婚宴，在下半年大爆發，許多民眾把握周年慶搶回饋。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

上半年因肺炎疫情，實體通路買氣冷颼颼，下半年進入百貨周年慶熱季，加上台灣防疫有成，買氣瞬間爆發，另因新冠肺炎而推遲的婚宴，也在下半年開始發酵，趁疫情尚穩定時許多新人也盡快佈局完成終生大事，趁周年慶下訂喜餅，享特價再加上滿額回饋，最高可賺上萬元，SOGO還趁勢加碼送婚紗攝影，據悉有品牌銷量比去年成長3倍。

國外新冠肺炎疫情再升溫，許多城市採取封城防疫，國外旅遊停滯，精品貨源主要集中在亞洲地區，台灣也因此受惠，SOGO百貨副總吳素吟表示，台灣可銷售的精品貨量至少多了1倍，目前國外代購暫停，加上民眾無法出國，精品自然就大成長，保養品也一樣，兩業種的成長都是雙位數，精品成長更高達3成。

另一個現象便是年底的結婚潮，上半年因疫情民眾減少群聚活動，許多結婚宴客都受到影響，台灣目前疫情穩定控制得宜，新人也趕緊把握時間完成終生大事，婚禮要準備的高價品包括婚戒、黃金等也比去年成長20%，更有許多精明的消費者鎖定「喜餅」，降價加上大宗採購一定會達到滿額禮門檻，館內品牌業績也爆發性成長100%至200％。

▲週年慶喜餅。（圖／SOGO提供）

▲【忠孝館】舊振南餅店喜事好合，售價1,200元，滿12盒送2盒。（圖／SOGO提供，以下同）

SOGO表示，以知名雪茄蛋捲YOKU MOKU為例，其特價的中盛樂綜合禮盒，50盒原價46,000元，周慶特價39,500元，現省6,500元，若再使用國泰世華信用卡滿6,000元送600元全館滿額贈，可再回饋6,000元抵用券，比平時省下12,000元，該品牌在周慶期間銷量也比去年成長3倍，另一間喜餅品牌Aunt Stella業績也成長2倍，特定品牌喜餅還加碼，大宗訂購再送婚紗攝影或全家福沙龍照，幾乎是3倍賺。

▲週年慶喜餅。（圖／SOGO提供）

▲【忠孝館】YOKU MOKU中盛樂綜合禮盒，50盒原價46,000元，特價39,500元。

新光三越台北站前店周年慶將在11／12開跑，也針對結婚潮新人祭出優惠，包括新娘新衣鞋、新內衣推5折起優惠，另知名奇華餅家、糖村等禮盒，訂貨超過2萬元可享9折優惠，全館滿額贈則祭出消費滿2,000元送200元抵用券。

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