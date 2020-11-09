京站周年慶滿3800元送500　萬雙女鞋特價4千元用990元買得到

▲京站2020年周年慶11／18開跑，祭出高回饋。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

11月下旬百貨周年慶熱戰延續至台北車站商圈，京站時尚廣場周慶從11／18至12／14登場，首五日推出消費3,800元送500元抵用券，比去年還要再更優惠，3C、家電單筆消費滿1萬元送1,000元，而消費滿6,000元，即可抽一人中獎4人同行、價值76,000元的台灣深度旅遊。

11月周年慶熱戰從SOGO台北店開始起跑，中下旬則由台北車站商圈接棒，11／12起新光三越台北站前店周慶首日，隨後11／18京站時尚廣場也推促銷，今年仍舊祭出高回饋，最高消費滿3,800元送500元，比去年消費3,800元送400元優惠更多。

▲除滿額回饋外，還推出單品特價。

京站周年慶首5日祭出高回饋，卡友只要下載APP，全館消費滿3,800元，從11／18至11／22期間，即回饋500元抵用券；3C、家電單筆消費滿1萬元，就送1,000元抵用券，刷富邦J卡消費滿7,600元送800元抵用券。除台北店外，小碧潭店也同步加碼，生活選物滿5,000元送500元抵用券；3C家店消費滿1萬元送500元抵用券。

而針對首5日為吸客，也延續去年推出「超值每日一物」商品，首日針對原價3,680元至4,380元的品牌女鞋，推出均一價990元的特價，其他日包括原價4780元的American Bluedeer開襟針織外套，特價890元；原價1,980元的EDWIN大學T，祭出買一送一；BIALETTI摩卡壺，原價5,500元，特價2,680元，再加送KOLIN筋膜按摩槍。

▲萬雙女鞋特價990元起。

今年因疫情無法出國旅遊，國內旅遊行程夯，京站也推出台灣專屬訂製秘境遊行程滿額抽，主打「一人中獎，四人同行」，包括體驗部落巡禮、泉源秘境等旅程，原價從12,800元至76,000元不等，特別的是提供包車與專人導遊服務，周慶期間Q卡友拿當日累計滿6,000元發票即可登記擁有抽獎機會。

▲台灣深度旅遊花東撒奇萊雅3日。

同商圈的新光三越站前店，周年慶促銷祭也從11／12至11／25開跑，推出全館、化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送500元抵用券，首7日11／12至11／18會員可享單筆滿萬送1,000元抵用券。

▲新光三越站前店周慶11／12開跑，首度祭出全館滿2,000元送200元抵用券。