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「殲滅南海所有解放軍艦艇」！美防長熱門：美軍要能在72小時完成

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▲▼美新任國防部長熱門人選佛洛諾伊（Michele Flournoy），曾在歐巴馬政府擔任國防次長。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛洛諾伊曾在歐巴馬政府擔任國防次長。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社

被點名可能在美國新總統拜登政府擔任國防部長的佛洛諾伊日前表示，美國若能讓外界相信，美軍有能力在72小時內擊沉南海所有中國艦艇和商船，則可能有效遏阻共軍侵犯台灣。

佛洛諾伊（Michele Flournoy）曾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國防部政策次長。她在美國知名雙月刊「外交事務」（Foreign Affairs）6月號發表文章，標題是「如何避免亞洲開戰：美國威懾能力減弱令中國誤判情勢風險升高」，內容提及重建美國在西太平洋軍事能力的重要性。

文中指出，由於今日中國自信心和軍事能力愈來愈強，美國威懾勢力則日益削弱，種種因素相加只會帶來危險，造成亞洲爆發戰爭的風險比過去數十年高，且持續升溫中。

有鑑於此，佛洛諾伊指出：「如果美軍能發出威嚇，令外界相信他們能在72小時內擊沉所有在南海出沒的中國軍艦、潛艇和商船，可能會讓中國領導人在採取一些行動前三思，例如封鎖或入侵台灣」。

佛洛諾伊曾在2015年11月帶領「新美國安全中心」（CNAS）代表團訪台，拜會當時總統候選人蔡英文，兩人針對台美關係、兩岸情勢及國防安全議題進行深度交流。

另外，澳洲中華全球研究中心研究員宋文笛預期可能回鍋任職的美國前助理國務卿康貝爾（Kurt Campbell），10月28日接受英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）訪問時也表示，美國面臨與中國「一段深切的戰略競爭時期」，美國內部必須以團結方式，來消弭外界認為美國勢力正在「猛烈下滑」的印象。

康貝爾在歐巴馬政府時代擔任東亞暨太平洋事務助理國務卿。蔡英文2015年美國行赴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表公開演說時，便是由康貝爾負責主持。

宋文笛今天在國策研究院舉行的「美國大選後的國際新局」座談會上表示，佛洛諾伊和康貝爾曾在任內推動許多對亞太地區很重要的倡議，包括「空海一體協同作戰」（Air-Sea Battle Concept）、宣示南海情勢涉及美國重要國家利益等。

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