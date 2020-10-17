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崑大公廣系與維光音樂簽署合作意向書　共同打造多方「廣告聲音」

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▲為培育更多廣告配音、配樂與聲優人才，崑山科技大學公共關係暨廣告系與維光音樂合作，共同簽訂產學合作與人才培育意向書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為培育更多廣告配音、配樂與聲優人才，崑山科技大學公共關係暨廣告系與維光音樂合作，共同簽訂產學合作與人才培育意向書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為培育更多廣告配音、配樂與聲優人才，崑山科技大學公共關係暨廣告系與維光音樂合作，共同簽訂產學合作與人才培育意向書，雙方未來將密切合作，共同製作產學合作專案的專屬音樂，同時培養學生具備製作聲音類型節目時的聲音魅力。

▲為培育更多廣告配音、配樂與聲優人才，崑山科技大學公共關係暨廣告系與維光音樂合作，共同簽訂產學合作與人才培育意向書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大公廣系與維光音樂簽約，未來學生後製廣告影片時，將能了解如何使用專業音樂，該合作案主持人公廣系陳瑞銘助理教授表示：「過去十多年廣告導演經驗，逐漸體會到當廣告影片畫面追求視覺之美時，人聲與音樂對於引導消費者填滿廣告商品的想像，是不可或缺的一環。」透過該次簽約，讓學生獲得與業界直接學習的機會，共創學校、學生與業界合作的最佳模式。

▲為培育更多廣告配音、配樂與聲優人才，崑山科技大學公共關係暨廣告系與維光音樂合作，共同簽訂產學合作與人才培育意向書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大指出，近年來逐漸盛行的Podcast，就像是聲音版Youtube，這類有趣的、陪伴性的聲音節目，就是生活中走路、開車、運動時最好的良伴。維光音樂音樂總監兼中華數位音樂科技協會理事陳恩光提到：「聲音類型節目將成為蓬勃發展的數位內容產業，充滿自信、具有說服力的人聲聲線訓練，結合適當的音樂與節奏，更是這次合作的重要一環。」

▲為培育更多廣告配音、配樂與聲優人才，崑山科技大學公共關係暨廣告系與維光音樂合作，共同簽訂產學合作與人才培育意向書。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為培育更多廣告配音、配樂與聲優人才，崑山科技大學公共關係暨廣告系與維光音樂合作，共同簽訂產學合作與人才培育意向書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳恩光從事專業的廣告配樂工作，客戶包括台北捷運廣告配樂、統一獅球隊形象廣告配樂等，多年來更擔任公廣系EKHO Radio迴音線上電台的業界講師，多次帶領學生參加廣播廣告相關競賽，曾指導學生以「夏日戀曲」一作，獲得海峽兩岸微廣播劇大賽的銅獎。陳恩光培育後輩不遺餘力，現擔任公廣系「廣告配樂」課程的授課教師，他不斷強調聆聽音樂的重要性，當培養豐厚的音樂感受力後，能掌握音樂的節奏，在後製廣告，利用配樂、混音的組合，活化廣告畫面的畫面生命，更能發揮廣告的效果。

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