小吃店沒營業...他暴怒拿椅子狂砸！　酒醒後悔了：道歉+賠償

記者林悅／台南報導

台南市警三分局9日凌晨3時30分許，獲報海佃路1段發生糾紛案，立即趕赴現場，到場發現被害人所經營之虱目魚小吃店，遭1名男子持椅子砸店，並造成被害人手臂瘀傷，循線查出涉案人44 歲陳姓男子將其傳喚到案。陳男稱酒後脫序行為深感懊悔，將向被害人致歉並負起賠償責任，期能和解，全案依法送辦。

▲陳姓男子涉嫌酒後失序持椅子砸店，市警三分局傳喚到案，坦承涉案並表示懊悔，願向被害人道歉以求和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局初步了解，該犯嫌為陳姓男子，於9日凌晨3時15分許，欲至該小吃店用餐，店家表示尚未營業，陳男即離去；惟隔15分鐘後，在3時30分許，陳男又返回該店持椅子砸店破壞店內物品，並造成被害人受傷。

警方立即調閱附近監視器，鎖定陳男所搭乘之車輛，惟該車非其本人所有，且車籍在外縣市，警方漏夜持續抓緊線索，層層追蹤，循線釐清44歲陳男身份（台南人）並要求到案說明。

陳男到案坦承酒後由友人駕車載至該小吃店用餐，並發生酒後脫序行為，陳男酒醒後深感懊悔，表示將向被害人致歉並負起賠償責任，期能與被害人達成和解；三分局警方對陳男所涉嫌妨害店家滋擾行為，依違反社會秩序維護法，依法偵辦。

市南警三分局指出，警方對暴力行為零容忍，於案發後立即鎖定對象，徹夜追蹤到案，全案迅速依法偵辦移送，警方呼籲市民應理性飲酒，勿失序滋事，以身試法。

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