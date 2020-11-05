影／新北男搶攻桃園四稜野溪溫泉　體力不支受困...警消花5小時救下山

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍蘇姓男子日前慕名桃園市復興區四稜野溪溫泉，4日獨自騎車前往搶攻，疑似不熟山路又體力不支，結果受困山區一整夜，5日發現手機有訊號趕緊打電話向警方求救，大溪警方會同消防人員清晨上山，前後共花費5個多小時才將精疲力竭的蘇男以擔架固定送下山，再轉送醫院治療檢查；警方與消防人員都認為，蘇男事前未做準備貿然上山，呼籲山友若欲登山事前一定要做好準備並注意山區天候，最好結伴而行以免發生意外。

▲新北市籍蘇姓男子4日獨自上桃園市復興區搶攻四稜野溪溫泉，疑不熟山路且體力不支受困山區一整夜，後來趁手機有訊號報警求助，消防人員與警方5日花費5個多小時才尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘇姓男子體力不支受困山區一整夜，消防人員與警方5日尋獲後先提供麵包與飲水果腹補充體力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局光華派出所5日上午7時許接獲蘇男報案，立即調派警員宋政章會同復興區巴陵消防分隊、林務局人員共計約20人上山搜救，搜救隊伍在上午10時30分在山區發現蘇男，經過初步檢視並沒有外傷，但蘇男體力耗盡疲憊不堪，先提供麵包飲水以補充體力，再以擔架將蘇男固定住，再花費2個小將蘇男運送至台7線58.5公里處登山口，再轉送支醫院檢查，但初步檢視後並無大礙。

▲蘇姓男子體力不支受困山區一整夜，消防人員與警方5日尋獲後以擔架固定住緩緩送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇男向警方說，日前從網路得知桃園市復興區四稜野溪溫泉，4日獨自騎機車前往，可能對山區路不熟，當時就想報案求助，但因處山區手機收不到訊號，因此邊走邊找尋訊號導致體力不支，最後受困山區度過一晚，隔天醒來發現手機有訊號立即打電話報警求助。

▲蘇姓男子體力不支受困山區一整夜，消防人員與警方5日以擔架固定送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方與消防人員指出，根據蘇男說詞，他幾乎沒做好準備就獨自上山，這種方式很難讓人認同，因山上天候瞬息萬變，山友登山前務必要做好準備與注意山區天候，同時最好結伴而行，衡量自身體能狀態、攜帶良好通訊裝備、備妥食物與飲水再上山，避免發生意外。

大溪警方呼籲，山上天候瞬息萬變前往山區一定要注意氣候，並結伴而行，衡量自身體能狀態，攜帶良好通訊裝備、備妥食物飲，若水天候不良則須三思而行，避免發生意外。

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