文件才燒毀一半！美設「中國小組」防諜　休士頓領館查獲大量資料

▲位於蒙特羅斯區的中國駐休士頓總領事館。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

中國駐休士頓總領事館7月被美方下令關閉後，美國聯邦調查局（FBI）日前發出警告稱，總領館是猖獗的間諜活動的源頭。相關單位成立「中國特別工作組」研究如何抵禦來自中國政府的潛在威脅，其中負責人共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）表示，「不得不說，我們從那個領事館得到的資訊非常多。」

根據休士頓KPRC電視台報導，休士頓蒙特羅斯區（Montrose）的中國駐休士頓總領事館在運作40年之後，今年7月遭美方下令關閉，目前尚未確定何時會再次恢復。於9月發布第一份調查報告的「中國小組」負責人麥考爾表示，儘管有疑似中方工作人員在總領館院子裡焚燒文件的影片流出，但FBI探員仍獲得了與正在進行之調查有關的資訊。

麥考爾認為，由於中方人員未能銷毀所有文件與硬碟，未來將提起許多訴訟，中國是朝著休士頓地區而來，因為這裡有美國太空總署（NASA）的創新研究、石油、天然氣工業以及德州醫療中心。FBI特別探員里切（Don Lichay）也表示，「每當我們的專利或技術被帶回中國，就會因此失去工作，我不希望我們允許智財權被竊取而使國家陷入危險。」

里切補充，最大的威脅之一就是間諜活動，FBI在醫療中心沒有辦公室能保護他們的研究，並發現潛在間諜，「有很多聯邦資金投入其中，就知道這個領域肯定是我們的目標。」FBI報告指出，每10小時就會調查一起與中國有關的反間諜案件，局長瑞伊（Christopher Wray）於7月也表示，目前正在進行的近5000起FBI反間諜案件中，近一半與中國有關。