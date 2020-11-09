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圍為主、攻為次　港媒：拜登仍會施壓中國

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▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

文／中央社記者張謙香港9日電

美國總統大選結束，民主黨候選人拜登已宣布勝選，香港輿論普遍認為，即使拜登上台，美國向中國施壓的政策大致不會變，只是兩國的緊張關係短期可能會有一番喘息。

明報今天發表社評指出，中美爭持大局不會有變，但可以在抗疫和氣候暖化等議題合作；拜登上台，標誌現任總統川普隨心所欲的「無底線」外交告一段落，中美軍事衝突風險有望降低。

社評認為，拜登看待中美爭雄，重點放在壯大美國自身，而非「但求傷敵不惜損己」；拜登無意打貿易戰，不是為了討好中國，而是這樣做根本不符美國利益。

但社評表示，拜登表明上台首年將會召開「全球民主峰會」，一大目的就是重振美國的領導角色，外交上向中國施壓；香港問題方面，拜登操作人權民主牌也不會少。

▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲選後中美關係受矚目。（圖／達志／美聯社）

星島日報的社論也表示，拜登發表勝選宣言，重點是團結，既團結全美國民，並團結全球盟友，這對其對中和對港政策有重要啟示；川普對中港採取粗暴進擊策略，拜登料不會改變強硬路線，但會調整招數，側重於團結國際以圍堵中國，減少硬碰撞。

社論預期，拜登也會繼續利用香港問題向中國施壓，然而在港區維護國家安全法的震懾下，其干預手法或會較為謹慎。

社論指出，川普是明刀明槍打壓中國，拜登則會採用「圍為主，攻為次」的策略。

另外，中國全國港澳研究會副會長、香港中文大學社會學榮休講座教授劉兆佳在橙新聞發表文章指出，拜登當選美國總統後，應會檢討遏制中國的政策，評估利害得失。

但他預期，美國遏制中國崛起的大目標不會改變，只是拜登清楚知道單靠美國一己之力難以扳倒中國，所以估計美國會更著重運用政治、軍事和外交手段逼迫中國，目的是要減少美方所要付出的經濟和利益代價。

他認為，美國會拉攏盟友特別是西方國家和日本，重新在貿易上給予盟國一些好處，重構各種聯盟（安全、貿易）關係，聯手迫使中國改變其外交、經濟和軍事策略。

他指出，美國也會進一步把台灣和印度納入旨在圍堵中國的「自由印度太平洋」戰略之內，以發揮掣肘中國的作用。

此外，美國也不會放棄利用香港、新疆和西藏在中國國內製造混亂和不穩，在美國遏制中國的過程中，香港難以獨善其身。

▲▼拜登當選美國下屆總統，然而卻有人不樂見。（圖／路透社）

▲拜登當選美國下屆總統。（圖／路透社）

 

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