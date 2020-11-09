　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網美下面大出血「以為月經來」　醫驚見胎盤臍帶留體內…揭2嬰屍被丟垃圾桶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼網紅廁所產子竟直接殺害嬰兒後丟垃圾桶。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲網紅廁所產子竟直接殺害嬰兒後丟垃圾桶。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國南卡羅萊納州一名網紅2018年因為「下體大量出血」，前往就醫之後，被醫生發現體內有胎盤跟臍帶，但是卻沒有胎兒，經過詢問之後才知道，她竟在家中生下兩個嬰兒，卻不願意養育，直接將嬰孩直接丟入垃圾桶內，如今判決出爐，該名網紅被判40年有期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，以特殊妝容在網路竄紅32歲的戴沃爾（Alyssa Anne Dayvault）2年前因為下體突然血流不止，最後前往醫院急救，原本以為是經期來不止，未料經過醫生檢查之後，發現體內竟然才有胎盤跟臍帶，但是卻沒有嬰兒的「空屋」狀況。醫師多次詢問之後，戴沃爾才坦承，自己在家中生下一名女嬰跟男嬰，時間分別在2017年與事發的2018年。

然而戴沃爾產下孩子之後，就直接將嬰兒殺害，並且棄屍在垃圾桶內，沒有立刻送醫治療；此外她也被發現2017年懷孕時，其實胎兒的健康狀況相當良好，但是卻在生產之後，就將孩子殺害，行徑相當殘忍。

警方調查，戴沃爾另外還育有2名女兒，且時常在社群網站上分享女兒的照片，但卻親手殺死後來懷孕的嬰孩。爾後戴沃爾被以2項謀殺兒童罪、毀壞、褻瀆、移動屍體罪移送法辦，如今判決出爐，法官認定她行為欠缺母愛，沒有人性，判她40年有期徒刑。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
違規遭攔被警噹：開奧迪都屁孩！酒駕男提訴訟「撤罰單」下場曝
金城武大5歲前女友爆「因自卑分手」！身分近況被起底
正妹星二代下海接客「24秒迷幻片曝光」！痛訴遭軟禁綑綁
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普最後黃金30天！想翻盤結果「只剩這段時間」　一出錯整黨全下去陪葬

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」　政壇老咖準備接手川普4年爛攤！

男友傳照報備…呆萌自拍驚見「白皙美腿交疊」　她才知自己綠爆1個月

共和黨起內鬨！川普失控「要求停開票」　同黨官員受夠：總統位都快沒了

川粉淚崩認輸！秒捧新偶像「川普子女」上戰場　伊凡卡聲勢直接超越老爸　

爸爸出門遊行慶拜登當選　1聲槍響後…再也回不來！留年幼2子女

文件才燒毀一半！美設「中國小組」防諜　休士頓領館查獲大量資料

網美下面大出血「以為月經來」　醫驚見胎盤臍帶留體內…揭2嬰屍被丟垃圾桶

美中對抗難解　印太戰略專家曝「台美未來模式」：不必太擔心

最死忠「川粉」崩潰！北韓官媒噤聲Day2：金正恩苦等川普訴訟結果

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

爸爸出門遊行慶拜登當選　1聲槍響後…再也回不來！留年幼2子女

文件才燒毀一半！美設「中國小組」防諜　休士頓領館查獲大量資料

網美下面大出血「以為月經來」　醫驚見胎盤臍帶留體內…揭2嬰屍被丟垃圾桶

美中對抗難解　印太戰略專家曝「台美未來模式」：不必太擔心

最死忠「川粉」崩潰！北韓官媒噤聲Day2：金正恩苦等川普訴訟結果

學生稱她B博士　拜登妻子吉兒進白宮後想繼續教書

川普律師：本週將提出10宗訴訟　認「有50名證人」可改變選舉進程

拜登勝選第一個週日「掃墓憶已故長子」　達成遺願墳前探望

輸到脫褲！英國9成賭客「押川普連任」下注224億元...最後慘賠

媽媽幫兒子預約外送女郎　哭著完事後…性工作者：這錢我不收了！

中職／統一獅慶祝第10冠！睽違7年台南封王遊行

通緝犯擁槍販毒還假扮刑警　逛完大賣場就被逮

直播主廢棄醫院探險…驚見上吊屍「半身分離」！回家惡夢不斷

柯文哲預告推動觀光「救急方案」：補助團客、自由行旅客

燒肉同話計劃推出「吃到飽」店型　預計明年初落腳高雄

二、三季空汙費率環保署想調降　林淑芬批「慷人民之慨圖利業者」

瞄準雙11購物熱潮　Lenovo筆電1萬1111元即可入手、realme推兩新品搶市

陳明通：北京已為馬習會定調「接見台灣地區領導人」

坐落司法園區享增值潛力　質感好宅「合雄5號花園」討論度破表

和碩回應了！違規使用學生工　蘋果將暫停新業務合作

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

國際熱門新聞

川普選輸還「賠掉夫人」英媒：梅蘭妮亞將提離婚

川普沉默16hrs推特再連發　陸媒分析：心虛了

川普宣言：我贏得了總統大選

外媒爆：他堅持不認敗選　「川普準備摧毀美國」

川普連任失敗「極罕見」專家分析關鍵

如果台灣美國的一州川普會更慘

24歲孕妻做家事太累「下面感染」狂嘔　 尪竟「休妻」離婚

拜登25歲帥照！網：根本美國隊長

希拉蕊祝賀拜登　將代表紐約州投選舉人票

分析家警告歐洲人：美國不想再當世界警察

母幫兒預約外送女郎　性工作者竟拒絕收款

川普質疑計票問題　1小時連發6文

川普連任失利！過去對話曝「未來4動向」

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

更多熱門

相關新聞

逼妻墮胎7次！斯文夫「嫌太鬆」秒變臉

逼妻墮胎7次！斯文夫「嫌太鬆」秒變臉

為了有兒子，竟然不斷讓妻子懷孕再墮胎！婦產科醫師楊維真分享，她曾碰過一起案例，丈夫為了有兒子，前後不斷要求妻子墮胎，次數高達7次，等到終於如願了，丈夫竟嫌妻子「比網球還要大」，言行讓人直搖頭。

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

孫對狗過敏！嬤堅持「不養在戶外」…醫提奇招 網讚爆

孫對狗過敏！嬤堅持「不養在戶外」…醫提奇招 網讚爆

懷孕10月媽出遊肚痛！加油站出血

懷孕10月媽出遊肚痛！加油站出血

PO文「去長榮大學埋伏」　他主動投案

PO文「去長榮大學埋伏」　他主動投案

關鍵字：

懷孕生子生產棄屍殺害

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

峮峮茫然哭了：重重一擊的一年

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

「綺夢」張敏52歲0修圖曝光　網驚：認不出

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

更多

最夯影音

更多
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面