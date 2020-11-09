網美下面大出血「以為月經來」　醫驚見胎盤臍帶留體內…揭2嬰屍被丟垃圾桶

▲網紅廁所產子竟直接殺害嬰兒後丟垃圾桶。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國南卡羅萊納州一名網紅2018年因為「下體大量出血」，前往就醫之後，被醫生發現體內有胎盤跟臍帶，但是卻沒有胎兒，經過詢問之後才知道，她竟在家中生下兩個嬰兒，卻不願意養育，直接將嬰孩直接丟入垃圾桶內，如今判決出爐，該名網紅被判40年有期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，以特殊妝容在網路竄紅32歲的戴沃爾（Alyssa Anne Dayvault）2年前因為下體突然血流不止，最後前往醫院急救，原本以為是經期來不止，未料經過醫生檢查之後，發現體內竟然才有胎盤跟臍帶，但是卻沒有嬰兒的「空屋」狀況。醫師多次詢問之後，戴沃爾才坦承，自己在家中生下一名女嬰跟男嬰，時間分別在2017年與事發的2018年。

然而戴沃爾產下孩子之後，就直接將嬰兒殺害，並且棄屍在垃圾桶內，沒有立刻送醫治療；此外她也被發現2017年懷孕時，其實胎兒的健康狀況相當良好，但是卻在生產之後，就將孩子殺害，行徑相當殘忍。

警方調查，戴沃爾另外還育有2名女兒，且時常在社群網站上分享女兒的照片，但卻親手殺死後來懷孕的嬰孩。爾後戴沃爾被以2項謀殺兒童罪、毀壞、褻瀆、移動屍體罪移送法辦，如今判決出爐，法官認定她行為欠缺母愛，沒有人性，判她40年有期徒刑。