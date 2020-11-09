學阿嬤切菜！2歲男童舉刀模仿　下秒「皮肉噴飛」剁下大拇指

▲幼童剁菜剁掉自己手指。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

小朋友愛學習、模仿是好事，可有時候也會釀成意外！10月29日，湖南瀏陽一名2歲男童就常常看到阿嬤切菜，覺得很有趣，日前獨自在家時，竟偷偷拿出菜刀模仿，結果直接將自己拇指當場剁斷，當場皮肉噴飛、鮮血四濺。

家人回憶，事發時，孩子趁大人不在，偷偷拿出菜刀剁南瓜，之後慘案就發生。男童阿嬤稱，我一回家就看到他在哭，然後發現他把自己拇指剁了，「孩子一直抖好動且好奇心強，喜歡模仿大人做事。」

阿嬤進一步指出，「我之前做飯的時候，他都要我抱著，抱著看我炒菜。」意外發生後，家人趕緊抱著孩子，前往醫院治療。

醫生檢查後發現，男童拇指軟骨組織全斷裂，所幸透過手術後，順利將手指接回，不過仍需要密切回診觀察。

對此，醫師呼籲，幼兒危險意識根本不夠；家長必須謹慎注意幼童狀況，盡可能的全方位監護，尤其危險物品更是要遠離他們四周，避免發生悲劇意外。

網友看後紛紛怒轟，「家長太粗心了！兩歲的孩子怎麼能讓他摸到菜刀？」、「我小時候模仿大人，不是切菜，是剁菜……，還好那個刀是鈍刀，我的手指甲被剁掉半個」、「2歲，能讓他獨自在家，還能摸到，監護人還是要看住孩子........」、「幸好手術成功，希望這種能少發生」。

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