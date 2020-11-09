阿嬤摔斷腿開刀「老伴託夢阻止」　神巧合靈驗了！孫女淚：真愛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前突然夢到過世的阿公，對方表示阿嬤快要開刀了，並囑咐千萬不能讓「姓許」的醫師執刀；沒想到，隔天阿公所言逐一靈驗，而家人們也不敢鐵齒，立刻重新安排手術事宜。

女網友最近突然想念起前幾年就去世的阿公，於是在「靈異公社」分享這段橫跨陰陽的愛情故事，當時她夢到阿公，對方焦急地說，「妳阿嬤快開刀了，不能給姓許的醫生開，妳要記得。」

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雖然她在夢裡敷衍地回應，不過起床後立刻向母親報告此事，結果老媽傻眼又緊張，直說「妳現在馬上過去醫院！妳阿嬤凌晨摔斷腿，現在在醫院了，安排明天開刀。」

後來，原po趕到醫院，驚訝得知隔天執刀醫師真的姓許，於是快速跟舅舅討論完，便重新安排開刀的事，她接著話鋒一轉，感性地說「這種沒辦法解釋的巧合，我深深感覺的到，阿公真的很疼愛阿嬤。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

女網友也解釋，「摔斷腿是因為阿嬤當時剛行動不便，會想要下床坐便椅，當天叫很久看護沒有理她，隔壁房有個精神狀況有問題的阿桑，便把阿嬤弄起來...結果就摔了，導致大腿骨骨折。」

對此，網友們紛紛回應，「就像我大舅過世一個月後，報明牌給我然後就中了一樣，最疼愛的永遠是家人，最放不下的也是家人」、「也太巧合，這肯定要重新安排的」、「幸好有阿公在看顧」、「阿公真的好愛他水某」、「為什麼我夢到阿公都是跟我要錢」。

有趣的是，po文也釣出不少許姓網友，留言直呼「姓許的來看文章了」、「我姓許，我路過」、「姓許的表示，早上看到突然笑了出來」。另外，原po也透露，後來阿嬤開刀非常順利，今年也高齡92歲了。

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