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教2歲小孩防「熟識性侵」　首部繪本《秘密派對》募資8小時破百萬

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▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

▲勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

性騷擾與性侵害不分年齡和性別，包括3歲以下兒童都會遇到；然而大人多半告誡孩子「小心陌生人」，事實上有超過70%的兒童性侵害案件都是「熟人」所為！勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》，設計到完稿歷時近2年，自11/25起募資不到1天就達標，8小時就達百萬，如今更已超過750萬。

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》（圖／翻攝自《祕密派對》募資網頁）

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▲自11/25起募資不到1天就達標，8小時達百萬，如今更已超過750萬。（圖／記者林育綾攝）

諮商心理師全國聯合會理事長黃雅玲提到，根據調查12歲以下遭遇的性侵事件，超過7成是熟識的人所為，而「熟識性侵」有特殊的犯罪樣態，通常以利誘來接近孩童，然後「溫水煮青蛙」，不會一次得逞，而是以多次接近，得逞後要求孩子將這件事秘密化。所以如果家長只對孩子說「要小心陌生人」，完全無法防範熟識性侵的發生。

黃雅玲說，《祕密派對》這本書很棒的地方是，幫助孩子先認識自己的「感覺」，察覺危險之後，懂得拒絕與求救，而這兩部分其實需要家長跟孩子經常做練習。

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

▲范雲讀後期望，「所有大人在小時候都有讀過這本書」。（圖／記者林育綾攝）

立委范雲也說，作者不只是瞭解兒童，瞭解心理諮商和對話，她自己看了後很希望「所有大人在小時候都有讀過這本書」，因為她發現，即使是大人，很多時候遇到性騷擾時只知道不舒服，但第一時間無法指認。

另外她也分享，其實性騷擾受害者不分性別與權勢地位，她先前透過醫師公會得知，有超過80%女醫師、60%男醫師都遇過性騷擾，護理師更不在話下。其中濫用「不對等權力關係」進行的性騷擾，她認為更該予以嚴厲譴責。如果更多人看過這本書，從小知道身體的感覺，說得出口，或許更能知道如何為身體找回正義。

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

立委王琬諭也說，很多人認為這件事很重要，卻不知道怎麼跟小孩說，由於兒童性侵的加害人往往是「漸進式」，如果在前面兒童就能有意識，向大人求助會更好。

勵馨基金會彰化分事務所主任、也是《祕密派對》作者之一周碩欣說，繪本的主角「圈圈」有的人看像男生，有的人覺得像女生，每人看的不同，意思是無論男女生都可能會遇到，也需要更了解熟識性侵的議題。而書中非常強調教導小孩認知並描述「感覺」，例如她年幼曾經歷過，有大叔叔以鬍渣摩臉，非常不舒服。

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全書強調8個關鍵「感覺詞彙」，10個常見的生活情境，搭配31個親子共讀的「互動機關」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》。（圖／記者林育綾攝）

《祕密派對》是專為2到6歲設計的「兒童翻翻書」 ，全書強調8個關鍵「感覺詞彙」，10個常見的生活情境，搭配31個親子共讀的「互動機關」，讓孩子練習表達感覺，家長即早發現異狀，並用情境引導，讓孩子辨別身邊危險，與孩子一起建立重要他人清單，學習如何呼救，期望能讓關心孩子的每一個人，用淺顯易懂的方式表達感覺，建構安全的友善環境。

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》（圖／翻攝自《祕密派對》募資網頁）

▲書中非常強調教導小孩認知並描述「感覺」。（圖／翻攝自《祕密派對》募資網頁）

該書自發想設計到完稿歷時近2年，從實務到理論層面討論書幼兒能理解的呈現方式，內容設定源自於勵馨在服務中看見，「幼兒的感覺」容易被忽略，且在推廣性別教育的過程中也發現家長的迷惘與擔憂，因此構思繪本內容時，思考如何運用圖示與簡易文字，讓孩子與家長能共同討論性別教育的範疇。在討論到身體界線之前，回歸到孩子最真實的第一反應「感覺」，希望《祕密派對》能成為家長與孩子溝通的橋樑，更是引導孩子述說感覺的最佳夥伴。

▲▼勵馨基金會出版第一本專為2到6歲兒童設計的繪本《祕密派對》（圖／翻攝自《祕密派對》募資網頁）

▲適合「親子共讀」。（圖／翻攝自《祕密派對》募資網頁）

勵馨基金會執行長王玥好也說，這本書相當適合「親子共讀」，在勵馨協助過的眾多性侵個案中，也發現從「源頭」預防非常重要。如今在募資平台也已募得超過750萬，歡迎家長們透過募資平台獲得，預計在明年1月發行。

募資計畫：家長必備！圈圈的《祕密派對》- 台灣原創專為2-6歲設計的身體保護翻翻書

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秘密派對勵馨基金會熟識性侵繪本兒童性侵

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