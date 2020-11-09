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思覺失調妻住院！男看護誘惑「餅乾換愛愛」…夫知她已懷孕崩潰

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▲▼雨在魏縣精神康覆醫院封閉住院期間懷孕。（圖／翻攝自燕趙晚報）

▲小雨在魏縣精神康復醫院封閉住院期間懷孕。（圖／翻攝自燕趙晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

一提起懷孕的妻子，年輕的小海（化名）就氣憤不已。他的妻子小雨（化名）因患有思覺失調症，住進了河北魏縣精神康復醫院。沒想到，住院期間一名男看護竟然和愛妻發生了關係，導致她懷孕。老婆懷了別人的孩子，感到奇恥大辱的小海怒報案。沒想到，男看護卻稱，兩人是自願的。

據《燕趙晚報》報道，小海家庭條件較差，經人介紹，2019年10月份和22歲的小雨結婚。為了結婚，他還欠下20多萬元（人民幣，下同）的債務。

小海回憶，當時沒發現小雨有什麼不對，就是老實、不愛說話，反應遲鈍。舅舅也表示，外甥結婚前聽介紹人和女方家長說小雨是個老實的女孩，見面後還發現她智力稍差點，但覺得在農村能踏實過日子就行，都沒往心裡去。

2020年3月，小海和家人突然發現，小雨行為更加異常，不說話也不吃飯，就喜歡躺著睡覺，還叫不醒。經過雙方家長協商，決定帶著小雨到魏縣精神康復醫院檢查。當時，醫院張姓院長接診斷後稱，醫院的條件好、醫療水平高，保證3個月後治好。

4月7日，家人為小雨辦理了住院手續。小海稱，因為要養家、還債務，所以之後他就外出打工了。小海表示，愛妻剛住院時，他母親沒隔多久就去醫院看望一次，但魏縣精神康復醫院規定治療期間不讓患者見家人，說影響治療效果，他的母親便聽從了醫院的意見，不再去探視了。

▲▼雨在魏縣精神康覆醫院封閉住院期間懷孕。（圖／翻攝自燕趙晚報）

▲小雨懷孕。（圖／翻攝自燕趙晚報）

經過3個多月的治療，7月19日，小海的母親前去辦理了出院手續，把兒媳接回了家。小海說，「主要是承擔不起醫藥費了，才讓小雨出的院，根本就沒有治療好，她還是不喜歡說話，回答問題遲緩，不能幹任何家務……。」

大約半個月後，小海的母親發現了新問題，兒媳小雨飯後有嘔吐現象。8月份的一天，老人帶著小雨到醫院一檢查，結果顯示懷孕50天左右。按照這個推斷，應該是住院期間6月份左右懷的孕，「我得知情況後猶如晴天霹靂，十分痛苦和氣憤！」小海生氣地說，從4月初到8月份，因為自己在外地打工，根本就沒有和妻子同床親密接觸，何況妻子在住院期間是封閉式治療，顯然這個孩子是別人的。

8月22日，小海的母親、舅舅等人來到魏縣精神康復醫院想討個說法。當時，一名郭姓男看護主動承認，是他和小雨發生了性關係，「雙方是自願的。」

小海和家人認為，小雨是一名思覺失調症患者，對於自己的一些行為根本沒有清晰的辨知能力，何況是在醫院封閉式治療期間，郭男和院方必須承擔相應責任。

11月5日，魏縣精神康復醫院的任姓副院長回應，院方是在8月22日才知道小雨懷孕；看護郭男31歲，單身，在醫院已有五六年了，主要是打雜、護理思覺失調症患者，平時很老實，「本來小雨在3樓，全是女患者，不允許隨意走動和外出，但後來基本治療好了，又要出院了，所以管得沒那麼緊了。」

據院方調查，一次小雨獨自從3樓來到2樓醫生辦公室，當時女看護下班吃飯去了，只有郭男在，她向郭男要餅乾吃，「孤男寡女，結果郭男沒有控制住，於是發生了不該發生的事。」任副院長稱，醫院扣了郭男的工資，並於8月底予以辭退。但他認為，這屬於他個人道德問題，醫院沒有多大責任。

11月8日，小海的舅舅無奈地說，從8月22日至今2個多月了，他們找不到郭男，魏縣精神康復醫院不理不睬，魏縣衛生健康局只是調解，也遲遲沒有下文；目前他們已經報警，正等待警方調查結果。

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