　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男拿電擊棒發「滋滋聲」逼脫衣！2少女遭拍裸照　奪門淚奔逃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲徐男持電擊棒分別性侵17、15歲未成年少女得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子在網路上認識17歲少女，邀請她到住家聊天，期間卻拿出預藏電擊棒，威嚇她脫衣並強制性交拍裸照得逞，少女趁隙逃出求援，警方隨後趕到將男子逮捕，竟在手機內發現另名15歲少女裸照，檢方依加重強制性交罪及兒少性剝削條例起訴。

檢警表示，2020年2月間，徐姓男子在網路上認識17歲的少女，因少女曾遭受父親家暴，經過3年才走出陰影，初識徐男沒有防備，於是答應他的邀約到住處聊天，沒想到過程中，徐男拿出預藏的電擊棒，發出通電聲音，恐嚇少女脫衣，對她強制性交得逞。

少女受辱後，趁徐男不注意奪門逃出，到附近店家求援，店家趕緊協助報警，期間，徐男還不斷打LINE電話、訊息，恫嚇她要公布裸照，嚇得她直發抖，直到警方到場後，才緩和情緒訴說遭到徐男持電擊棒威脅並強行性侵。

警方根據被害少女描述，在附近發現徐男的身影，逮捕過程一度還推擠警員拒捕，最後順利將他壓制，隨後在他住家裡查獲犯案用的電擊棒，更發現手機還有另一名15歲少女裸照。

警方傳喚15歲少女前來說明，她表示徐男如出一徹，用電擊棒威嚇發生性關係，並偷拍她裸照，事後因為害怕，沒有告訴家人及報警，警方訊後依強制性交得逞，妨害性自主、兒少性剝削防制條例依送。

檢方針對徐男威嚇17歲少女性行為部分，依加重強制性交罪起訴；15歲少女部分，則僅有少女片面陳述，沒有實質佐證，依違反兒少性剝削條例將他起訴。

生火了！連我媽都用到發光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
好市多黑鑽卡划算！他收「4位數」回饋金推爆　網算消費金額傻了
快訊／宜蘭15歲女國中生墜樓亡！第一節課後消失…陳屍夾縫中
女警下班騎車…國小前撞路人倒地　遭2車輾過爆頭亡
《楓林網》5年狂撈7600萬　台大2碩生經營！侵權10億下場
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭15歲國中女生墜樓變形！第一節課後消失…陳屍夾縫中

嘉義女警下班騎車…國小前撞路人倒地　遭2車輾過爆頭亡

台灣最大槍彈私梟起底！高雄大老百萬買錶曝「鈔票山」：男人不能窮

新北男拿電擊棒發「滋滋聲」逼脫衣！2少女遭拍裸照　奪門淚奔逃

大甲聖母宮回鑾到凌晨！鞭炮狂炸街道…民眾氣炸檢舉

台中男望高寮跌倒…「來不及逃」　詭火燒成焦屍

《楓林網》5年狂撈7600萬　台大2碩士生認了！財產查扣下場慘了

快訊／嘉義女騎士爆頭亡！國小前撞路人…遭後車輾斃

闖台北某醫院直播「半身吊屍」！失蹤1年慘死　母認屍爆哭送紅包

花蓮「馬尾老闆」否認揍員工！遭鄰居指認打臉　他怕失業不敢提告

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

快訊／宜蘭15歲國中女生墜樓變形！第一節課後消失…陳屍夾縫中

嘉義女警下班騎車…國小前撞路人倒地　遭2車輾過爆頭亡

台灣最大槍彈私梟起底！高雄大老百萬買錶曝「鈔票山」：男人不能窮

新北男拿電擊棒發「滋滋聲」逼脫衣！2少女遭拍裸照　奪門淚奔逃

大甲聖母宮回鑾到凌晨！鞭炮狂炸街道…民眾氣炸檢舉

台中男望高寮跌倒…「來不及逃」　詭火燒成焦屍

《楓林網》5年狂撈7600萬　台大2碩士生認了！財產查扣下場慘了

快訊／嘉義女騎士爆頭亡！國小前撞路人…遭後車輾斃

闖台北某醫院直播「半身吊屍」！失蹤1年慘死　母認屍爆哭送紅包

花蓮「馬尾老闆」否認揍員工！遭鄰居指認打臉　他怕失業不敢提告

秀出阮經天合照！　王浩宇：他有當兵我就有當兵

張競強調總統推文不是賀電　賀函送到拜登「國安團隊」是大學問

電競大廠MSI大陸廠房驚傳大火　官方低調證實：謝謝關心

成功率99%！把妹「聊天3攻略」撩到心花開　無聊問候語…別再傳了

浴室沒窗戶怎麼辦？5招「臭味、濕氣」全退散　關鍵要裝它

被爆14歲當太妹…髒話留言被起底！　THE9喻言道歉：接受大家批評

出道才20天…韓女團成員私聯男粉　騙走125萬「立刻換掉電話」

快訊／宜蘭15歲國中女生墜樓變形！第一節課後消失…陳屍夾縫中

《Start-Up》秀智、南柱赫頂樓激吻　先補妝看起來更美豔

中信盃黑豹旗／東山雙胞胎兄弟連線　從國小就同隊盼守備更好

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

社會熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

獨／女兒酒駕被上銬！小義警罵哭派出所所長

台北男違規遭輾斃！家屬怒告環保局稽查員

快訊／嘉義女騎士爆頭亡！國小前撞路人…遭後車輾斃

榔頭敲死男友同眠3天　嬌小女的分屍技巧連警察都驚訝

即／台大大三女「綜合大樓7F墜落」！送醫宣告不治

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

新竹人妻崩潰！被男跟回家吸口罩

女友人「沒穿褲」一起睡　他伸手狂摸：是你引誘我

更多熱門

相關新聞

6仙女被淫教主猥褻性侵　再遭公審霸凌

6仙女被淫教主猥褻性侵　再遭公審霸凌

華興靈修中心創辦人徐浩城(少龍)，10月被台北地檢署起訴涉嫌強制猥褻、性侵6名女信徒後，不少信徒想方設法為少龍辯護，質疑有心人覬覦華興財產，所以誣指陷害，由於部分媒體報導寫出被害人身世背景，讓被害人極度恐懼，辦案人員痛批根本是企圖對被害人公審霸凌，北檢9日呼籲媒體保護被害人，避免造成不可抹滅之二度傷害。

愛妻住院！男看護誘惑餅乾換愛愛慘懷孕

愛妻住院！男看護誘惑餅乾換愛愛慘懷孕

少龍成立仙女班性侵處女！神祕道場曝光

少龍成立仙女班性侵處女！神祕道場曝光

陸男兩度性侵女兒 只因不聽話

陸男兩度性侵女兒 只因不聽話

應召女3度在兒面前遭性侵！老鴇也受害

應召女3度在兒面前遭性侵！老鴇也受害

關鍵字：

電擊棒性侵兒少性剝削條例加重強制性交罪

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

更多

最夯影音

更多
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面