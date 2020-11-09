新北男拿電擊棒發「滋滋聲」逼脫衣！2少女遭拍裸照　奪門淚奔逃

▲徐男持電擊棒分別性侵17、15歲未成年少女得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子在網路上認識17歲少女，邀請她到住家聊天，期間卻拿出預藏電擊棒，威嚇她脫衣並強制性交拍裸照得逞，少女趁隙逃出求援，警方隨後趕到將男子逮捕，竟在手機內發現另名15歲少女裸照，檢方依加重強制性交罪及兒少性剝削條例起訴。

檢警表示，2020年2月間，徐姓男子在網路上認識17歲的少女，因少女曾遭受父親家暴，經過3年才走出陰影，初識徐男沒有防備，於是答應他的邀約到住處聊天，沒想到過程中，徐男拿出預藏的電擊棒，發出通電聲音，恐嚇少女脫衣，對她強制性交得逞。

少女受辱後，趁徐男不注意奪門逃出，到附近店家求援，店家趕緊協助報警，期間，徐男還不斷打LINE電話、訊息，恫嚇她要公布裸照，嚇得她直發抖，直到警方到場後，才緩和情緒訴說遭到徐男持電擊棒威脅並強行性侵。

警方根據被害少女描述，在附近發現徐男的身影，逮捕過程一度還推擠警員拒捕，最後順利將他壓制，隨後在他住家裡查獲犯案用的電擊棒，更發現手機還有另一名15歲少女裸照。

警方傳喚15歲少女前來說明，她表示徐男如出一徹，用電擊棒威嚇發生性關係，並偷拍她裸照，事後因為害怕，沒有告訴家人及報警，警方訊後依強制性交得逞，妨害性自主、兒少性剝削防制條例依送。

檢方針對徐男威嚇17歲少女性行為部分，依加重強制性交罪起訴；15歲少女部分，則僅有少女片面陳述，沒有實質佐證，依違反兒少性剝削條例將他起訴。

生火了！連我媽都用到發光