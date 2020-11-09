福勝亭生意超好！　饕客揭取勝2優勢：「加了」無人能敵

▲福勝亭是日式豬排專賣店。（圖／福勝亭提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣開了不少日式豬排店，其中的「福勝亭」靠著親民價格、白飯和湯品吃到飽等優勢，在廣大的市場取得一席之地。一名網友先前就發文詢問，福勝亭可謂豬排界的吉野家，每次用餐時間都有絡繹不絕的人潮，「福勝亭是強在沒對手嗎？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「福勝亭484強在沒對手」為題丟出討論，福勝亭在台灣屬於相當知名、平價的日式豬排專賣店，不但有多間分店，且每逢用餐時間，店內總坐滿客人，有時甚至還要排隊，「福勝亭是強在沒對手嗎？有沒有八卦？」

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▲原PO好奇，福勝亭有何優勢？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都提到福勝亭的CP值頗高，「同樣價格帶，確實沒有更好的選擇」、「贏在CP值高，其他豬排店都賣很貴」、「以這價位而言，沒敵手」、「比它好吃的沒它便宜，比它便宜的沒它好吃」、「便宜就是優勢」、「便宜、吃到飽，爽」、「好吃又便宜，重點乾淨又衛生」。

此外，許多網友都認為餐點口味和吃到飽是取勝關鍵，「炸豬排真的很好吃欸」、「白飯殺手的最愛」、「福勝亭強在白飯可續，香鬆隨便你加」、「我去吃都狂加香鬆和喝味噌湯」、「白飯好吃」、「200元以內，飯、湯、高麗菜絲無限，豬排也不錯吃，沒人能打」、「那價位要吃到那個厚度的豬排還真的沒有」、「香鬆無人能敵」、「飯好吃」。