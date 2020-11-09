禁菸區吸菸被阻！台中男不爽亮刀遭1秒KO　勇爸現身：只想保護小孩

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中市南屯區某知名賣場8日晚間發生一起案件！一名蘇姓男子在禁菸區抽菸，被一名蔡姓男子出言制止，沒想到蘇男竟因此暴怒，從包包中拿出隨身攜帶的蝴蝶刀恐嚇。當時蔡男擔心對方真的傷人，因此上前拉扯，雙方經過一番對抗之後，蔡男成功將蘇男壓制在地，直到警方獲報到場，將人帶回偵訊後，全案將依恐嚇罪嫌送辦。

▲蘇男不爽抽菸被制止，竟在賣場門外亮刀狂揮，蔡男一見上前與他爆發激烈拉扯。（圖／民眾提供）

事發當下的監視器畫面曝光，只見當時賣場有不少消費正在座位區用餐、休息，但門外卻突然一陣騷動，而透過畫面可以看到，穿著紅色衣服的蔡男當時與穿著深色衣服的蘇男爆發激烈拉扯，最後因蔡男身材較為高壯，才成功將蘇男壓制，並等候警方到場。

▲▼2人一度從門外拉扯進賣場內，最後蔡男因身材優勢成功將人壓制。（圖／民眾提供）

警方調查，當時是因蘇男在禁菸區吸菸，蔡男出言制止而引起蘇男不滿，蘇男氣憤之下亮刀恐嚇，警方到場後也立刻將蘇男帶回偵訊，並依恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

蔡男事後接受媒體訪問表示，當時妻小都在他身旁，而蘇男突然衝上前質問他口氣差，隨後就亮出蝴蝶刀，他因擔心妻小受傷，於是挺身擋在妻小身前，想趁隙奪刀，雙方爆發拉扯，最後他將人推進賣場內，才將人壓制。

▲蘇男犯案用蝴蝶刀。（圖／民眾提供）

蔡男回憶道，女兒事發當下受到嚴重驚嚇，還因此失禁，讓他相當心疼，但他當下只有一個念頭，「傷害到我沒關係，不要傷到小孩」。此外，此事件事後被PO上網，不少網友見到蔡男見義勇為的行為相當動容，還有人表示，若有後續提告事宜，願意替蔡男支付律師費，另外也有在現場的民眾願意出面當證人。對此，蔡男則表示，相當感動也非常感謝。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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