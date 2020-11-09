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iPhone 12 綠綠der！　網友頻傳出現「綠幕」問題

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▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone 12 傳出螢幕出現不正常顯示的問題。（圖／記者李毓康攝）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著上週五 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 開放預售後，iPhone 12 全系列新機可以說是正式入了果粉的手了，即便網路上已掀起 iPhone 12 究竟值不值得買的論戰，但第一批貨還是旋即被預購一空。

然而，近日在蘋果官方論壇上出現，有網友反映新購入的 iPhone 12 出現「綠幕」問題，新機甫推出不久就傳出這樣的消息，恐怕會令蘋果十分尷尬。

論壇用戶「m4x1k」在蘋果官方論壇中發文，指出自己買了兩支 iPhone 12，卻都出現了綠螢幕且會不斷閃爍的問題，並連帶指出，另一位擁有 iPhone 12 Pro 的用戶也遇到了相同的問題，並附上與 iPhone XS 的比較圖，從照片中可以明顯看出 XS 顯示正常。

▲▼ 。（圖／取自蘋果官方論壇）

▲iPhone 12 Pro(左) 與 iPhone XS(右) 的比較。（圖／用戶 m4x1k／取自蘋果官方論壇）

他上傳影片至 YouTube，並表示當處在黑暗的環境中，只要亮度低於 90％～100％，就會出現這種「綠幕」。

此貼文一出，竟有不少用戶在底下回應，自身也碰到相同的問題，甚至有網友「gravity44」表示，「在來自美國和歐洲的論壇中發現了無數類似的反映，認為這是一個普遍的問題，看起來像每部 iPhone 12 都會受到影響。」

目前不清出 iPhone 12 系列出現的綠幕災情，究竟是因為軟體關係或是硬體問題所導致，但可以確定的是，全球現在有不少果粉正等著蘋果官方對此做出回應。

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