又一颱風「艾陶」最快明生成　外圍水氣北抬中南部變天有雨

▲艾陶颱風最快明生成，外圍水氣北抬，中南部有零星降雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風剛走，位於菲律賓西邊海面的熱帶性低氣壓接力，最快明天生成第21號颱風「艾陶」。氣象局表示，未來艾陶將持續朝西往中南半島前進，但中高層水氣會往台灣附近帶，中南部明天雲量偏多，有零星降雨。

氣象預報員葉致均表示，菲律賓西邊海面的熱帶性低氣壓，最快明天生成颱風艾陶，持續朝西方向移動，往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。不過，中高層水氣會往台灣附近帶，明天中南部雲量偏多，有零星降雨機會。

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▲▼21號颱風艾陶最快明天生成。（圖／中央氣象局）

至於未來一周天氣，今天到周三清晨，受到東北季風影響，北部、東半部轉涼有雨，其中，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生機率，中南部山區因颱風水氣北抬會有零星降雨，明天則是連中南部平地都有雨。

周三白天到周六，冷空氣減弱，以東北風環境為主，雨區限縮為桃園以北、東半部地區，其中東北部有局部大雨發生機率，其他地區維持多雲天氣。

▲東北季風影響最冷時間點落在周一晚至周二清晨，各地低溫18-21度。（圖／中央氣象局）

這波東北季風最冷時間落在周一晚到周二清晨，各地低溫18-21度，北台灣高溫昨天30-32度，今天剩21-22度，感受上明顯轉涼。

花東地區高溫約26-27度，中南部28-30度，但明天雲量上比較多，中南部高溫可能再下降1-2度。周三後，各地低溫約20-23度，但高溫上可略回升1-2度。

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