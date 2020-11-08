　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又一颱風「艾陶」最快明生成　外圍水氣北抬中南部變天有雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼艾陶颱風。（圖／中央氣象局）

▲艾陶颱風最快明生成，外圍水氣北抬，中南部有零星降雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風剛走，位於菲律賓西邊海面的熱帶性低氣壓接力，最快明天生成第21號颱風「艾陶」。氣象局表示，未來艾陶將持續朝西往中南半島前進，但中高層水氣會往台灣附近帶，中南部明天雲量偏多，有零星降雨。

氣象預報員葉致均表示，菲律賓西邊海面的熱帶性低氣壓，最快明天生成颱風艾陶，持續朝西方向移動，往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。不過，中高層水氣會往台灣附近帶，明天中南部雲量偏多，有零星降雨機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼21號颱風艾陶最快明天生成。（圖／氣象局）

▲▼21號颱風艾陶最快明天生成。（圖／中央氣象局）

▲▼21號颱風艾陶最快明天生成。（圖／氣象局）

至於未來一周天氣，今天到周三清晨，受到東北季風影響，北部、東半部轉涼有雨，其中，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生機率，中南部山區因颱風水氣北抬會有零星降雨，明天則是連中南部平地都有雨。

周三白天到周六，冷空氣減弱，以東北風環境為主，雨區限縮為桃園以北、東半部地區，其中東北部有局部大雨發生機率，其他地區維持多雲天氣。

▲▼21號颱風艾陶最快明天生成。（圖／氣象局）

▲東北季風影響最冷時間點落在周一晚至周二清晨，各地低溫18-21度。（圖／中央氣象局）

這波東北季風最冷時間落在周一晚到周二清晨，各地低溫18-21度，北台灣高溫昨天30-32度，今天剩21-22度，感受上明顯轉涼。

花東地區高溫約26-27度，中南部28-30度，但明天雲量上比較多，中南部高溫可能再下降1-2度。周三後，各地低溫約20-23度，但高溫上可略回升1-2度。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
比敗選還糗！川普陣營「記者會訂錯地點」　對面還是火葬場
獨／鍾明軒被爆放鳥節目！一通電話「下雨無法出門」斷聯
拜登宣布當選　世界將發生「十大改變」
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年鐵道便當節11/13登場　紅色E6系、藍色E7系新幹線便當限量賣

今年最後機會！水星西大距11日登場　往東南東方看有「白色光芒」

捷報！世界青少年發明展台灣奪28金　大會總金牌數47面佔6成

未來人KFK破功！預言「川普連任」遭打臉　老高急修改影片尷尬了

太麻里前鄉長「趕不上火車」…要求退票遭拒　PO文轟台鐵慘被圍剿

又一颱風「艾陶」最快明生成　外圍水氣北抬中南部變天有雨

慰安婦博物館「阿嬤家」休館倒數2天！新址確定預計明年4月重開

快訊／突晃一下！台東近海10:45規模4.0地震　最大震度4級

老婆叫聲太粗！人夫一聽「暴龍嘶吼」就IN了　崩潰：搞得像龍騎士

川普「強勢抗中」人民卻不買單？網揭現實狠打臉：台人角度看世界

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

王瞳自曝與艾成新婚3個月「還是單身」　學習當蔡太太：「姓艾」聽起來怪怪的XD

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

今年鐵道便當節11/13登場　紅色E6系、藍色E7系新幹線便當限量賣

今年最後機會！水星西大距11日登場　往東南東方看有「白色光芒」

捷報！世界青少年發明展台灣奪28金　大會總金牌數47面佔6成

未來人KFK破功！預言「川普連任」遭打臉　老高急修改影片尷尬了

太麻里前鄉長「趕不上火車」…要求退票遭拒　PO文轟台鐵慘被圍剿

又一颱風「艾陶」最快明生成　外圍水氣北抬中南部變天有雨

慰安婦博物館「阿嬤家」休館倒數2天！新址確定預計明年4月重開

快訊／突晃一下！台東近海10:45規模4.0地震　最大震度4級

老婆叫聲太粗！人夫一聽「暴龍嘶吼」就IN了　崩潰：搞得像龍騎士

川普「強勢抗中」人民卻不買單？網揭現實狠打臉：台人角度看世界

賀軍翔頭頂「脂肪瘤」引發高血壓　什麼是脂肪瘤？7QA一次搞懂

餅乾掉滿地急拿掃把！　他見畚斗「長滿貓」默默用手撿

又咬拖鞋！　阿金被罵「皺眉裝委屈」狂伸手：麥生氣啊

收到「建物快篩結果通知」公文　以為自家變危樓！營建署說原因

開啟震動模式！　超ㄎㄧㄤ鸚鵡「魔性搖落去」網看傻

女星為偶像劉德華「堅持做的事」　枕邊人結婚一年才發現

陳水扁：阿扁當選總統　拜登先訪問台灣再到中國

鄰居貓無辜臉「俯視鳥籠」眼神超憐憫　網：想試吃？

【台灣版的普羅旺斯】回家吧！走訪脫鞋子的禮納里部落

打架到一半黑喵霸道「強抱示愛」　牠呆站定格：心動惹

生活熱門新聞

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑原因

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

可能又有雙颱！今「狂跌10度」北北基大雨晚起最冷

老闆不准假！象迷「掰了15年工作」

泰國僑生入伍　成績掛蛋遭退訓

中和好市多「隊伍排到B2」　網：沒推車了

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

逛全聯驚見「稀有神級口罩」比實名制便宜！

未來人KFK破功！預言「川普連任」遭打臉

妹子夾髮捲趴趴走　網轟：醜又沒禮貌

《鬼滅之刃》善逸「超傳神中配」　片段流出

更多熱門

相關新聞

台東近海10:45規模4.0地震

台東近海10:45規模4.0地震

地牛翻身！氣象局地震報告，今（8）日10:45台東縣近海發生規模4.0地震，地震深度達7公里，各地最大震度，台東4級、屏東2級。

可能又有雙颱！今「狂跌10度」北北基大雨晚起最冷

可能又有雙颱！今「狂跌10度」北北基大雨晚起最冷

即／20：01極淺層地震　芮氏規模4.3

即／20：01極淺層地震　芮氏規模4.3

立冬變天！北部轉濕涼高溫降9°C

立冬變天！北部轉濕涼高溫降9°C

閃電颱風肆虐　樹倒招牌鷹架掉…恆春警冒雨排除

閃電颱風肆虐　樹倒招牌鷹架掉…恆春警冒雨排除

關鍵字：

艾陶颱風颱風氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

拜登當選了　284票突破門檻

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

4汪跟美女合照燦笑　換爸秒嫌棄

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

川普小白球打一半　突然得知「拜登當選了」

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

留言給鍾明軒挨罵！展瑞無奈：講錯話的又不是我

更多

最夯影音

更多
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面