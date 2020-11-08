可能又有雙颱接力！　今「狂跌10度」北北基大雨晚起最冷

▲今水氣增多，北北基大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

變天！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（8日）起一周受到東北風影響，周二前水氣較多；近期仍有1、2個颱風有機會生成，但因處於較低的緯度，直接影響台灣的機率不大。

氣象局今晨對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。氣象局也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風影響，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨最低溫出現在新北市富貴角的17.1度；台北7日高溫來到32.6度，今最高溫估僅23度，降幅高達近10度。林定宜說，今北台灣溫度明顯下降，桃園以北、東北部整天較濕涼，白天高溫約22、23度；清晨中部以北、東北部低溫約20至22度，花東約22至24度。他提到，這波東北風帶來的低溫約19、20度，沿海空曠地區可能17、18度，今晚到周一清晨、周一晚到周二清晨比較冷。

林定宜表示，這波東北風將持續一周，其中周二前水氣較多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，並有局部較大雨勢發生的機率，花東和中南部山區有局部短暫雨；周三至周六水氣稍減少，中南部山區比較不會下雨。

林定宜指出，近期菲律賓東方海面到南海，仍有機會有1到2個颱風生成，有些熱帶擾動在菲律賓，今白天可能增強成熱帶性低氣壓，另外在帛琉海域也有擾動，但因緯度都較低，直接影響台灣機會不大。

▲▼林定宜說，近期菲律賓東方海面到南海，仍有機會有1到2個颱風生成。（圖／氣象局）