立冬變天！北部轉濕涼「高溫暴跌9°C」　鄭明典：明天很不一樣

▲下半天起東北風增強，北部轉濕涼，明天高溫降9度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

立冬變天！受到新一波東北風增強影響，北台灣下半天起轉濕涼，北台灣高溫今天還有32度左右，但明天一整天不會超過23度，驟降9度之多。「今天再熱一下，明天很不一樣！」氣象局長鄭明典提醒，明天的高溫會比今天的低溫低很多，很多測站點都有類似現象。

氣象預報員劉沛滕表示，東北風增強影響，今天下午起，北部、宜蘭就變天有雨。北台灣今高溫有32度左右，到了晚上會降到23度，明天一整天高溫都不會超過23度，今明高溫相比降了有9度之多，明天低溫也會再降至21度上下。

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▲以台北站為例，中央兩個氣溫高點，左邊是昨天的紀錄，右邊是今天現況。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典則PO圖指出，「今天再熱一下，明天很不一樣！」以台北站為例，中央兩個氣溫高點，左邊是昨天的紀錄，右邊是今天現況，粗黑線是觀測，其他線條是各種客觀預報的參考值。他說，明天的高溫會比今天的低溫低很多，很多測站點都有類似現象。

▲東北風增強，明天至下周二水氣最多，北台灣高溫驟降9度。（圖／記者黃克翔攝）

未來一周主要都是東北風影響天氣，水氣最多時間點為明天至下周二，迎風面北部、東北部都有雨，降雨範圍稍大，下周三後水氣稍減少，降雨侷限基隆北海岸及部分大台北山區。其他地區在颱風遠離後，恢復多雲到晴天氣，但要注意日夜溫差大。

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