正妹藥師身材超神！網驚「根本Julia」本人現身…藏身藥局曝光

▲「超凶」正妹藥師身材姣好。（翻攝自小清欣IG）



圖、文／鏡週刊

武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19）疫情持續延燒，防疫新生活口罩成為必需品，隨著口罩解禁後，現在藥局隨時都可以買到口罩，不過網友重點卻全聚焦在「最正藥師」身上，紛紛敲碗到底是哪家藥局。

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一位網友在PTT上表特分享「超凶」正妹藥師，引起關渡關注，照片中，褪去白袍的藥師，清新五官、配上豐滿好身材，讓大票網友直喊「這個水準真的高」「太扯了吧，我需要退燒藥，頭頭都漲紅了」「我不藥而癒了！」「跟女優Julia有像！超性感」「 我知道這家藥局 XD」。

▲「超凶」正妹藥師身材姣好。（翻攝自小清欣IG）



針對網友質疑是否有藥師執照，隨即正妹本人更親上回應，透露自己「我沒有上後西醫啦，一直是藥師」，也靦腆表示「謝謝，沒想到自己會上表特XD」，另外，也有網友詢問，「是在三重正義北路藥局？」

▲「超凶」正妹藥師身材姣好。（翻攝自小清欣IG）



據了解，正妹「小清欣」是一名藥師、兼職模特，IG經常分享火辣照片，吸引8.8萬人網友追捧，喜愛動漫、追劇和旅遊的她，過去曾透露，藥師工作內容繁重，尤其是在大醫院工作的經驗，讓她特別有感，儘管薪水不高，但能從中學習不少專業知識。



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